Nicușor Dan vrea schimbarea șefilor de la Parchete dacă va ajunge președinte: „Sunt zone întregi de mare corupție pe care nu le deranjează nimeni”

Candidatul independent la alegerile prezideniale Nicușor Dan spune că și-ar dori schimbarea șefilor de la parchete în situația în care va ajunge președintele României.

„Pe Parchet și pe DNA sunt nemulțumit. La DIICOT e o activitate specifică pe care nu am o evaluare în momentul de față”, a spus Nicușor Dan, la B1TV.

El și-a motivat intenția prin faptul că este nemulțumit cum arată lupta anti-corupție.

„Există un echilibru de putere între președinte-Guvern-Parlament. Trecutul ne dovedește că președintele are putere în acest echilibru de putere și putem să vedem de unde vine puterea asta: din faptul că numește prim-ministrul, are un cuvânt de spus cu privire la Guvern și la programul de guvernare, faptul că coordonează serviciile, faptul că are o influență în justiție, numește prim-procurorii, prin decret numește și revocă judecători, procurori, participă la ședințele CSM-ului și faptul că are votul popular în spate”, a explicat Nicușor Dan.

El a subliniat că există zone de mare corupție în România pe care nu le deranjează nimeni: „Justiția are o parte importantă, jumătatea ei care se numește parchete, și care se ocupă de lupta anti-corupție și multe din lucrurile care nu se întâmplă, pe care România le dorește și care nu se întâmplă… Eu văd și cred că românii văd că sunt zone întregi de mare corupție în România pe care nu le deranjează nimeni, mai ales evaziunea fiscală, imobiliarele, pădurile”.

Parchetul General este condus de Alex Florența, iar DNA, de Marius Voineag.