Nigel Farage demisionează din Parlamentul britanic, după dezvăluirile privind cadoul de 5 milioane de lire. El anunță că va cere un nou vot de încredere

Liderul partidului de extremă-dreapta Reform UK, Nigel Farage, a anunțat că va demisiona din funcția de deputat, dar va candida în alegerile parțiale care vor fi organizate pentru ca cei care l-au ales să judece dacă se face vinovat de dezvăluirile făcute de presa britanică, relatează Reuters și BBC.

Farage a criticat vehement intruziunea presei în viața sa de familie și a afirmat că partidele tradiționale fac tot ce-i stă în putință pentru a bloca ascensiunea partidului său.

„Aceasta va fi o alegere parțială care va opune poporul împotriva partidelor tradiționale”, a spus Farage. „Voi lupta pentru a câștiga. Voi lupta pentru a continua revoluția politică pe care partidul Reform a început-o.”

Cadoul de 5 milioane de lire

Farage, care a fost supus unei atenții intense cu privire la finanțele sale în ultimele luni, a declarat că dorește ca alegătorii săi să decidă dacă mai doresc ca el să fie reprezentantul lor în parlament.

Anunțul vine după ce o comisie parlamentară de anchetă a decis că va investiga dacă Farage trebuia să declare o donație de 5 milioane de lire sterline pe care a primit-o de la miliardarul din domeniul criptomonedelor Christopher Harborne.

De asemenea, publicația britanică l-a acuzat că a primit cadouri de la finanțatorul George Cottrell, care a fost condamnat la închisoare în 2017 în SUA pentru fraudă.

Farage a negat în mod constant orice abatere în ambele cazuri, susținând că ceea ce a primit de la cei doi bărbați nu avea nicio legătură cu activitatea sa politică în cadrul partidului Reform.

În declarația de marți, Farage a motivat că donația de 5 milioane de lire sterline din partea lui Christopher Harborne, avea rolul de a-i finanța securitate de care crede că va avea nevoie pentru tot restul vieții. „Sunt cea mai atacată personalitate publică sau politician din epoca modernă, atât fizic, cât și verbal”, spune el.

Farage este deputat de Clacton din 2024, după numeroase încercări eșuate de a fi ales. Anterior, a activat timp de 15 ani în Parlamentul European și a fost unul din liderii campaniei pentru Brexit.