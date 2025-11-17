Nigeria discută cu Washington-ul, după amenințările lui Trump cu intervenția militară

Nigeria discută despre cooperarea în domeniul securităţii cu Statele Unite, care au ameninţat recent că vor interveni militar în ţara vest-africană, preşedintele Donald Trump denunţând „uciderile care vizează creştini” comise de „terorişti islamişti”, a declarat pentru AFP ministrul nigerian de externe Yusuf Tuggar, transmite Agerpres.

„Discutăm în prezent despre cum putem colabora pentru a aborda provocările legate de securitate care afectează întreaga planetă”, a declarat Yusuf Tuggar într-un interviu acordat la Abuja.

La începutul acestei luni, preşedintele Trump a susţinut că a cerut Pentagonului să elaboreze un potenţial plan de atac împotriva celei mai populate ţări din Africa, deoarece islamiştii radicali de acolo „ucid creştini şi îi ucid în număr foarte mare”.

Întrebat dacă el crede că Washingtonul va ataca Nigeria, Tuggar a răspuns: „Nu, nu cred”. „Pentru că noi continuăm să discutăm şi, aşa cum am spus, discuţiile au progresat. Am depăşit acel stadiu” de ameninţări, a declarat el pentru AFP.

Creştinismul „se confruntă cu o ameninţare existenţială” în ţara vest-africană, a declarat Trump, adăugând că, dacă Nigeria nu va pune capăt masacrelor, Statele Unite vor ataca, iar aceasta se va întâmpla „rapid, violent şi eficient”.

Nigeria, cea mai populată ţară din Africa, cu 230 de milioane de locuitori, este împărţită aproape în mod egal între un sud predominant creştin şi un nord predominant musulman.

Nigeria este scena a numeroase conflicte în care sunt ucişi atât creştini, cât şi musulmani, adesea fără distincţie.

În nord-estul ţării, insurgenţa jihadistă condusă de gruparea Boko Haram (activă din 2009) şi de facţiunea sa rivală, Statul Islamic din Africa de Vest (ISWAP), a ucis peste 40.000 de persoane şi a forţat peste două milioane să-şi părăsească locuinţele, potrivit cifrelor Organizaţiei Naţiunilor Unite.