Trump amenință că va interveni militar în Nigeria și îi cere Pentagonului să se pregătească / „Uciderea creştinilor trebuie să înceteze imediat”

Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că a ordonat Pentagonului să înceapă planificarea unei posibile acțiuni militare în Nigeria, intensificând criticile la adresa guvernului care nu reușește să oprească persecuția creștinilor în această țară din Africa de Vest, potrivit The Guardian.

„Dacă guvernul nigerian continuă să permită uciderea creștinilor, SUA vor opri imediat orice ajutor și asistență acordate Nigeriei și este foarte posibil să intervină «cu armele în mână» în această țară acum discreditată, pentru a-i elimina complet pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile”, a transmis Trump într-o postare pe Truth Social.

„Prin prezenta, instruiesc Departamentul nostru de Război să se pregătească pentru o eventuală acțiune. Dacă vom ataca, va fi rapid, violent și dulce, la fel cum teroriștii atacă pe creștinii noștri PREȚUIȚI! AVERTISMENT: GUVERNUL NIGERIAN AR FI MAI BINE SĂ SE MIȘTE REPEDE!”, a continuat președintele SUA.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a răspuns președintelui american: „Da, să trăiţi”.

„Uciderea creștinilor nevinovați din Nigeria — și de oriunde — trebuie să înceteze imediat. Departamentul de Război se pregătește de acțiune. Fie guvernul nigerian îi protejează pe creștini, fie îi vom ucide pe teroriștii islamici care comit aceste atrocități oribile”, a transmis Pete Hegseth.

Avertismentul lui Trump privind o posibilă acțiune militară a venit după ce președintele Nigeriei, Bola Ahmed Tinubu, a respins sâmbătă dimineață gestul SUA de a repune Nigeria pe lista „Ţărilor de interes special” pentru că nu ar fi reușit să oprească persecuția creștinilor. Alte ţări aflate pe listă includ China, Myanmar, Coreea de Nord, Rusia şi Pakistan.

Într-o declarație publicată sâmbătă pe rețelele sociale, Tinubu a afirmat că „Nigeria se opune persecuției religioase și nu o încurajează”. „Caracterizarea Nigeriei ca fiind intolerantă din punct de vedere religios nu reflectă realitatea naţională şi nu ţine cont de eforturile consecvente şi sincere ale guvernului de a proteja libertatea religioasă şi de credinţă pentru toţi nigerienii”, a transmis el.

Vineri, Trump a declarat că „creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria” și că „islamiștii radicali sunt responsabili pentru acest masacru în masă”.

Populația Nigeriei, de 220 de milioane de locuitori, este împărțită aproape în mod egal între creștini și musulmani. Țara se confruntă de mult timp cu insecuritate din mai multe părți, inclusiv din partea grupului extremist Boko Haram, care încearcă să impună interpretarea sa radicală a legii islamice și care a luat în vizor și musulmanii pe care îi consideră insuficient de musulmani, scrie The Guardian.

Atacurile din Nigeria au motive diverse. Există atacuri motivate religios care vizează atât creștinii, cât și musulmanii, ciocniri între fermieri și păstori din cauza resurselor în scădere, rivalități comunitare, grupuri secesioniste și ciocniri etnice. Deși creștinii se numără printre cei vizați, analiștii spun că majoritatea victimelor grupurilor armate sunt musulmani din nordul Nigeriei, unde majoritatea atacurilor au loc.