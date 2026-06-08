„Nimic din ce se întâmplă în România acum nu mai seamănă a democrație”. Concluzie dură, după amenda istorică dată băncilor de Consiliul Concurenței

Problema cea mare legată de anunțul Consiliului Concurenței despre amenda uriașă datăcelor zece bănci o reprezintă faptul că o chestiune cu o asemenea miză importantă, atât financiară, cât mai ales de încredere, „a fost instrumentalizată într-o manieră șocant de dubioasă din absolut toate punctele de vedere”, consideră jurnalistul Cristian Grosu, redactor-șef la Curs de Guvernare.

„Rezultatele mega-anchetei Consiliului Concurenței asupra sistemului bancar din România au fost anunțate – mai «pe surse», apoi după-amiază prin comunicat oficial, apoi mai la televizor, mai cu meme-uri pe rețelele sociale – duminică. Duminică: rezultate sepctaculoase – amenzi de trei sferturi de miliard de euro pentru băncile care compun indicele ROBOR”, notează jurnalistul.

Ce mai afirmă Cristian Grosu:

„ Cea mai mare «captură» din istoria Consiliului Consurenței nu a fost prezentată profesionist, cu eventual cu o conferință de presă, însoțită de rigoarea responsabilității pe care o presupune cea mai mare anchetă privind sistemul bancar din România și cu precizia unui raport la care s-a lucrat 4 ani: A fost scursă cu date imprecise cu vreo două zile înainte «pe surse», ca apoi să detoneze duminică, cu datele oficiale, confirmate seara la televizor de președintele Consiliului, vorbind aproape între cei câțiva comentatori care dezbăteau negocierile pe unul din cele mai dubioase maniere de-a desemna un premier politic din afara partidelor care au câștigat alegerile: numai bună de negocierile de luni, numai bună de criză, numai bună de criză politică, numai bună de inflație, numai bună de preluare a scenei politice, numai bună de orice.

Cea mai mare «captură» din istoria Consiliului Consurenței nu a fost prezentată profesionist, cu eventual cu o conferință de presă, însoțită de rigoarea responsabilității pe care o presupune cea mai mare anchetă privind sistemul bancar din România și cu precizia unui raport la care s-a lucrat 4 ani: A fost scursă cu date imprecise cu vreo două zile înainte «pe surse», ca apoi să detoneze duminică, cu datele oficiale, confirmate seara la televizor de președintele Consiliului, vorbind aproape între cei câțiva comentatori care dezbăteau negocierile pe unul din cele mai dubioase maniere de-a desemna un premier politic din afara partidelor care au câștigat alegerile: numai bună de negocierile de luni, numai bună de criză, numai bună de criză politică, numai bună de inflație, numai bună de preluare a scenei politice, numai bună de orice. Dacă cineva ne-ar fi spus, în urmă cu câteva luni, când au ieșit primele informații în spatiul public despre ancheta pe care o face Concurența la bănci, NU ne-ar fi venit să credem că rezultatele anchetei ne vor fi anunțate într-un asemenea moment și într-un asemenea mod.”

„Mă număr printre cei care cred că economia românească nu e una autentic concurențială: dacă ai sta să vezi cât din economie stă pe dosare de prețuri de transfer și ai mai adăuga și cât din economie e coruptă prin clientelismul politic care învârte afacerile mici și mijlocii în plan local, și la București pe marile contracte publice «strategice», nu știu dacă am ajunge la 50% concurențial”, mărturisește jurnalistul, în articolul său de opinie.

„Nimic din ce se întâmplă în România în acest moment nu mai seamănă a democrație”

Iar concluzia acestuia este una cât se poate de dură.

„Nimic din ce se întâmplă în România în acest moment nu mai seamănă a democrație – iar asta se întâmplă într-un moment în care faliile sistemice dintre Est și Vest sunt în mișcare, interesele geoeconomice se reașează în jurul României, cu forțe economice uriașe gata să intre peste sistemul de afaceri românesc – adică într-un moment în care instituții precum Consiliul Concurenței și altele strategice – care pun sau șterg de pe hartă companii și sectoare economice – ar trebui să fie deasupra oricărui dubiu de onestitate și deaupra oricărei îndoieli”, mai scrie el.

„În loc de asta, avem «calendare» foarte precise de-a deturna seriozitatea unor anchete în mlaștina de sub scena politică, și profundul sentiment de insecuritate care neutralizează doza de încredere fără de care nu funcționează nicio economie sănătoasă”, a subliniat Cristian Grosu.

Amenda de 700 de milioane de euro dată de Consiliul Concurenței

Duminică, Consiliul Concurenței a anunțat că a sancționat zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei (peste 700 de milioane de euro) pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Consiliul Concurenței a transmis că, în urma investigației sale, a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing.

„Independența cotațiilor din perioada de fixing este importantă, cu atât mai mult în cazul maturităților pentru care volumul tranzacțiilor efective fiind redus (3, 6, 12 luni), media acestor tranzacții nu poate fi folosită ca indicator relevant. Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Astfel, un nivel crescut al acestui indice poate fi favorabil creditorilor, dar afectează în mod direct consumatorii și ceilalți debitori ale căror contracte sunt raportate la ROBOR”, a explicat Autoritatea de Concurență.

Într-un interviu pentru publicul HotNews, președintele autorității, Bogdan Chirițoiu, a spus că procesul de stabilire a ROBOR de către cele zece mari bănci sancționate cu amenzi record de către Consiliul Concurenței „a fost viciat”, iar „comportamentul” acestora a creat condițiile pentru o creștere a acestui indice.

„See you in court (n.r. – ne vedem în instanță)!” – a fost mesajul lui Chirițoiu pentru cele zece bănci amendate cu 710.000.000 de euro, care vor să conteste în instanță sancțiunile primite de la Consiliul Concurenței.

Băncile au la dispoziţie o perioadă de 60 de zile de la primirea motivării deciziei de sancţionare pentru a prezenta planuri de măsuri prin care vor elimina practicile anticoncurenţiale, planuri ce urmează să fie aprobate de Autoritatea de Concurență.

Decizia instituției conduse de Chirițoiu poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile de la comunicarea motivării.

Imagine: euro-lei-bani, Foto: Dreamstime