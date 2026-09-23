Ninge ca în povești pe Transfăgărășan pentru a doua noapte la rând. Cum se circulă în zona Bâlea Lac

Traficul pe Transfăgărășan este monitorizat de drumari, după ce în cursul nopţii de marţi spre miercuri a nins abundent.

Drumarii de la Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Braşov (DRDP) au intervenit cu utilaje de deszăpezire pe Transfăgărăşan, unde miercuri dimineaţa se circulă în condiţii de iarnă.

„Am intervenit cu două utilaje şi peste 5 tone de sare pentru curăţarea carosabilului dar, în continuare se circulă în condţii de iarnă, mai ales în zona alpină, la Bâlea Lac”, a declarat sursa citată.

DRDP Brașov a publicat imagini cu cu intervenția utilajelor pe șoseaua acoperită de un strat consistent de zăpadă.

Reprezentanţii DRDP Braşov spun că vremea va fi la fel și în următoarele zile, astfel că șoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul sunt rugați „să se informeze asupra condiţiilor de trafic şi să nu plece la drum dacă nu sunt pregătiţi să conducă în condiţii de iarnă”.

Primul strat subțire de zăpadă din acest sezon rece se așezase pe Transfăgărășan doar cu o zi în urmă, în noaptea de luni spre marți.