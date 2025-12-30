Ninsoarea abundentă paraliează traficul pe Valea Oltului. S-au format coloane de mașini de câțiva kilometri / Cum se circulă în țară

Circulaţia rutieră pe pe DN 7 – Valea Oltului se desfăşoară cu dificultate marți seară, din cauza ninsorilor abundente. Pe o porțiune de drum, traficul este complet blocat după ce un TIR staționat pe carosabil a făcut imposibilă intervenția utiliajelor de deszăpezire, a transmis Direcţia de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

Șoferii de pe DN 7 sunt nevoiți să înainteze cu mare dificultate, formându-se coloane de mașini pe kilometri întregi, a relatat și Antena 3.

Autoritățile le recomandă șoferilor care sunt în coloană să nu încerce depășiri.

„Rugăm participanţii la trafic să manifeste răbdare şi responsabilitate, să rămână în coloană şi să nu încerce depăşiri sau circulaţia pe sens opus, întrucât astfel de manevre pot conduce la blocaje majore şi pot pune în pericol siguranţa rutieră”, transmite DRDP Craiova .

Drumarii menţionează că intervenţiile pentru deszăpezirea drumului vor fi reluate de îndată ce situaţia o va permite.



„Circulaţi cu prudenţă şi adaptaţi viteza la condiţiile de drum. Pentru rezolvarea situaţiei în timp cât mai scurt, se intervine, în sprijin, şi cu utilajele DRDP Braşov”, mai anunţă aceeași sursă.

Circulația pe alte drumuri din țară

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că se circulă în condiţii de ninsoare abundentă pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsoanele kilometrice 254 – 280 şi 334 – 412, cu depuneri de zăpadă pe partea carosabilă.

Condiţii similare sunt semnalate şi pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, între localităţile Câineni şi Boiţa.

„Înainte de a porni în călătorie, informaţi-vă cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care-l aveţi de parcurs! Asiguraţi-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulaţi cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să puteţi efectua orice manevră în condiţii de siguranţă, folosiţi frâna de motor pentru reducerea vitezei!”, recomandă autorităţile.

Poliţia Română maI transmite că, pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatoriu ca autovehiculele să fie echipate cu anvelope de iarnă.

„Pentru evitarea blocajelor de trafic, permiteţi deplasarea şi intervenţia utilajelor de deszăpezire!”, mai arată Poliţia Română în comunicat.