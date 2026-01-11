Ninsori, polei și ger în București. Avertizare meteo transmisă în timpul nopții

Meteorologii au actualizat prognoza pentru Capitală în timpul nopții. Duminică dimineața, străzile și drumurile din București sunt acoperite de un strat de zăpadă. Pe princpalele artere se circulă bine.

Meteorologii au transmis că începând de azi-noapte, de la ora 1.30, și până marți, 13 ianuarie, ora 10, municipiul București se va afla sub incidența unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitații mixte și polei, ninsori și strat de zăpadă.

În Capitală a nins în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Conform ANM, la ora 01:30 grosimea stratului de zăpadă depus ere în medie de 3…4 cm și meteorologii spun că va continua să ningă în timpul zilei, fiind prognozată o grosimea totală a stratului de zăpadă va fi în general de 7…9 cm. Mașinile circulă bine duminică dimineața în Capitală.

Temperatura minimă duminică dimineața a fost de -5 grade în București. Astăzi, vremea va deveni deosebit de rece, conform ANM. Vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică va fi de -4…-3 grade, iar minima de mâine dimineață de -6…-5 grade.

Și luni vremea se va menține deosebit de rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă de marți dimineață va fi de -10…-8 grade.