NIS2 și efectul iceberg: de ce companiile care cresc devin mai greu de înțeles din interior

Pe măsură ce companiile cresc, crește și complexitatea infrastructurii IT care le susține. Sisteme adăugate în timp, furnizori diferiți, politici definite în etape diferite de dezvoltare ajung să funcționeze împreună, dar fără o imagine clară de ansamblu. Potrivit GTS, acest tip de evoluție face ca multe organizații să funcționeze eficient la suprafață, dar să aibă dificultăți în a înțelege exact cum arată, în realitate, propria infrastructură digitală și unde sunt punctele vulnerabile.

În contextul directivei europene NIS2, cadrul care impune cerințe mai stricte de securitate cibernetică pentru companii și responsabilitate directă la nivel de management, lipsa de vizibilitate asupra infrastructurii IT devine o problemă concretă. Directiva este deja transpusă și aplicabilă în România, iar organizațiile vizate trebuie să poată demonstra că își înțeleg și își gestionează riscurile.

Nu mai este suficient să existe măsuri de securitate. Acestea trebuie înțelese, corelate și, mai ales, demonstrate.

Pe 23 aprilie, de la ora 11:00, GTS România organizează un webinar dedicat companiilor care trebuie să se alinieze cerințelor NIS2. Discuția pornește de la întrebări simple, dar esențiale: cui i se aplică directiva, ce au concret de făcut și cum arată, în practică, o evaluare din perspectiva unui auditor.

Ce verifică un auditor NIS2

Mulți manageri din România se confruntă încă cu provocări atunci când vine vorba de o vizibilitate clară asupra infrastructurii IT. De exemplu, întrebări precum: cine are acces la sistemele critice, cât de rapid poate fi detectat un incident sau dacă backup-urile funcționează în condiții optime, nu au întotdeauna răspunsuri imediate sau bine definite.

Asta nu înseamnă că nu există răspunsuri la aceste întrebări, dar ele nu sunt centralizate nicăieri. Sau, în unele cazuri, răspunsurile diferă, în funcție de cine le oferă. Problema este lipsa unei imagini unitare, ușor de explicat unui extern.

NIS2 schimbă acest aspect, precum și responsabilitatea în organizație. Dacă până acum securitatea era, în mare parte, delegată către echipele tehnice, directiva aduce subiectul la nivel de management. Administratorii și executivii trebuie să înțeleagă expunerea reală a companiei și să poată demonstra că riscurile sunt gestionate.

Perspectiva unui auditor devine esențială

Din acest motiv, în cadrul webinarului organizat de GTS, un invitat special, auditor NIS2, va explica concret cum arată o evaluare în practică: ce verifică efectiv un auditor, cum sunt analizate procesele și unde apar, cel mai frecvent, diferențele dintre „credem că suntem pregătiți” și realitatea dintr-un audit.

Pentru multe companii, acesta este primul contact cu standardul concret după care vor fi evaluate conform cerințelor NIS2.

Un pas înapoi care oferă imaginea de ansamblu

Companiile care tratează serios NIS2 nu încep, de regulă, cu investiții noi, ci cu o clarificare a situației existente. Înainte să decidă ce schimbă sau unde investesc, încearcă să înțeleagă exact cum arată infrastructura lor în acest moment.

În acest context, GTS a dezvoltat IT Maturity Assessment (ITMA), un instrument prin care organizațiile își pot evalua infrastructura reală (sisteme, procese, politici) în raport cu cerințele NIS2.

În practică, evaluarea oferă o imagine structurată a mediului IT și evidențiază zonele care necesită intervenție. Pe baza acestor rezultate, companiile pot lua decizii mai clare: unde există riscuri reale, ce procese trebuie ajustate și ce investiții sunt justificate.

Potrivit GTS, organizațiile care au parcurs deja acest tip de evaluare au folosit rezultatele nu doar pentru conformare, ci și pentru a simplifica procese interne, a crește nivelul de control și a se pregăti pentru etape ulterioare de dezvoltare.

Rezultatul nu este doar un scor sau un raport tehnic, ci un punct de plecare pentru decizii informate, adaptate la realitatea fiecărei companii.

De la obligație la control și claritate

Există o diferență importantă între a trata NIS2 ca obligație și a-l folosi ca instrument, nu de abordare, ci de rezultat.

Companiile care urmăresc doar conformarea vor încerca să bifeze cerințele minime, de regulă sub presiune și cu vizibilitate limitată asupra impactului real. În acest scenariu, deciziile rămân reactive, iar investițiile sunt greu de prioritizat.

Cele care folosesc NIS2 ca punct de plecare fac un lucru diferit: folosesc contextul pentru a înțelege mai bine cum funcționează infrastructura IT și unde sunt riscurile reale pentru business. De aici apare un nivel mai mare de control nu doar asupra securității, ci asupra modului în care sunt luate deciziile.

Într-un context în care partenerii, clienții sau chiar finanțatorii încep să ceară dovezi concrete de maturitate operațională, capacitatea de a explica și demonstra cum îți gestionezi infrastructura devine un avantaj competitiv.

Un punct de plecare concret

Pentru companiile care vor să își facă rapid o idee despre nivelul de aliniere la cerințele NIS2, GTS a pus la dispoziție și un instrument de self-assessment online, disponibil pe site-ul companiei.

Pentru o înțelegere mai detaliată, webinarul din 23 aprilie oferă un cadru aplicat în care aceste teme sunt discutate concret: cum arată o evaluare în practică, ce așteptări există din partea unui auditor și care sunt pașii realiști de urmat.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere, iar participanții vor putea intra și în tragerea la sorți pentru două evaluări ITMA complete. Inscrierile la webinarul gratuit se pot face aici.

Articol susținut de GTS