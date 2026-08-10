Nivelul apei a scăzut din nou la Cernavodă: „Prognoza nu este foarte optimistă”. Ce soluție mai au autoritățile

Scufundarea barjelor la intrarea pe brațul Bala a avut doar un efect temporar, astfel că la centrala atomoelectrică de la Cernavodă nivelul Dunării a scăzut din nou. Un oficial de la Apele Române a declarat, la Digi24, că prognoza privind debitul fluviului pe următoarele zile „nu este foarte optimistă”. Pe de altă parte, autoritățile mai pot spera să mențină centrala în funcțiune prin operațiuni de dragare a Dunării.

„Efectul pe care l-a generat scufundarea celor patru barje s-a resimțit în cursul zilei de ieri, având în vedere că aveam un nivel de minus 4 cm, acesta s-a stabilizat și a crescut cu încă 4 cm, deci, per total, efectul imediat a fost de o creștere de nivel de 8 cm”, a declarat Ana Maria Agiu, purtătoarea de cuvânt a Administrației Apele Române.

Însă nivelul Dunării a început din nou să scadă, luni, cu 5 cm, iar problema este agravată de faptul că, la intrarea în țară, debitul fluviului a ajuns la un nou minim istoric, de 1.400 metri cubi pe secundă.

„Conform estimărilor actuale realizate pe baza ultimelor informații și prognoze hidrologice primite de la Centrele de Prognoză Hidrologică din Ungaria și Serbia, pentru următoarele 7 zile, pe sectorul românesc, datele hidrologice indică doar o menținere a unui regim relativ staționar al debitelor Dunării la intrarea în țară, și anume în jurul valorilor actuale”, precizat Ana Maria Agiu.

Creșterea din Ungaria nu se va resimți și în România

Chiar dacă debitul Dunării a crescut în Ungaria, creșterea nu se resimți și pe teritoriul românesc, întrucât între timp a scăzut nivelul apelor râului Sava, un afluent major al fluviului. O creștere a nivelului apelor la Cernavodă ar fi posibilă doar în cazul unor ploi consistente în zona bazinului mijlociu al Dunării, precum și în bazinul hidrografic al Savei, însă acest lucru s-ar putea întâmpla abia pe 24-26 august, potrivit unei informări a Institutului Național de Hidrologie.

„Cumulat cu această prognoză, care nu este foarte optimistă, și, mai mult, cu faptul că am avut acele intervenții care au reușit practic, cu ușoare variații de nivel, să menținem și să prelungim, iată, cu o săptămână de eforturi, funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă, astăzi se fac eforturi în continuare, chiar dacă avem din punct de vedere statistic, hidrologic, această scădere”, a precizat oficialul de la Apele Române.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a constatat existența unor praguri pe albia Dunării de la bifurcația dintre brațele Bala și Dunărea Veche până la Cernavodă, o distanță de 60 de kilometri. Pragurile de pe fundul apei pot provoca variații a nivelului acesteia.

„Din acest motiv, Guvernul a alocat bani pentru acțiunile de dragare. Acțiunile de dragare se realizează de către Administrația Fluvială a Dunării de Jos, fiind în aria sa de responsabilitate și de competență, și aceasta este și recomandarea noastră, ca în aceste zile, extrem de importante pentru toți, de a menține reactorul 2 de la Cernavodă în funcțiune, trebuie să continue aceste acțiuni de dragare tocmai pentru a fluidiza, pentru a conduce, pentru a redirecționa cât mai mult apa către Cernavodă”, a conchis Agiu.

Lucrările de dragare au început deja de pe 10 iulie și vor continua în zilele următoare astfel încât scoaterea aluviunilor să contribuie la creșterea nivelului apei necesare pentru răcirea reactoarelor de la centrala de la Cernavodă.