Nivelul Dunării va continua să scadă până spre minimul istoric. Când estimează hidrologii o revenire a debitului

Dunărea se menţine la debite scăzute, până în data de 6 august urmând să coboare la 1450 mc/s, iar o creştere treptată este estimată abia în a doua parte a lunii august, spun hidrologii.

Cel mai mic debit al Dunării din istorie a fost înregistrat în anul 1985, când aceasta avea la intrarea în țară 1400 mc/s.

Din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, Reactorul 1 de la Cernavodă a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național, existând riscul opririi și Reactorului 2. Împreună, cele două asigură 20% din producția de energie a României.

În aceste condiții, Guvernul a anunțat declanșarea „stării de alertă la nivel național” și a luat măsuri fără precedent pentru rezolvarea crizei din energie.

„Potrivit prognozei hidrologice pentru intervalul 30 iulie, ora 07:00 – 6 august, ora 07:00, debitul Dunării la intrarea în ţară, în secţiunea Baziaş, va fi în uşoară scădere, până la valoarea de 1.450 mc/s. Această valoare se va situa sub mediile multianuale ale lunilor iulie, de 4.700 mc/s, şi august, de 3.900 mc/s. În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi, în general, în uşoară scădere”, precizează Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În ceea ce priveşte evoluţia ulterioară a debitului Dunării la intrarea în ţară, având în vedere prognozele meteorologice actuale de medie durată pentru bazinul superior şi mijlociu al fluviului, cel mai probabil se va menţine o tendinţă de staţionaritate în jurul valorii de 1.450 mc/s până la intervalul 10-12 august. Potrivit INHGA, această evoluţie este estimată ca urmare a precipitaţiilor prognozate în bazinul superior al Dunării, în bazinele hidrografice ale afluenţilor din Austria.

Totodată, după data de 12 august, este estimată o creştere treptată a debitelor Dunării la intrarea în ţară, până la finalul lunii. Probabilitatea şi amplitudinea acestei creşteri vor fi mai mari după 24 august.

„Precizăm că estimările prognostice de medie şi lungă durată au asociat un grad ridicat de incertitudine, mai ales în actualele condiţii caracterizate de un regim hidrologic puternic deficitar”, subliniază INHGA.

Cum stau debitele râurilor din țară

În ceea ce priveşte debitele râurilor, acestea au fost, în general, staţionare vineri, exceptându-le pe cele din bazinele hidrografice Someş, Ialomiţa şi bazinul superior al Oltului, unde au fost în scădere, arată INHGA într-un raport separat.

Debitele se situează, în general, sub mediile multianuale lunare, la valori cuprinse între 30-90% din acestea, mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele: Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnava Mică, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Bârlad, Suceava, Prut, bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului, pe unii afluenţi din bazinul Jiului şi din bazinul superior al Argeşului.

Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub cotele de atenţie.

Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul vineri, ora 7:00 – sâmbătă, ora 7:00, arată că debitele râurilor din ţară vor fi, în general, staţionare. Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub cotele de atenţie.

În schimb, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (1.550 m3/s). În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere uşoară pe tot sectorul românesc al fluviului.