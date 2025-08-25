Nivelul fluviului Vistula a atins doar 10 centimetri la Varșovia, cel mai scăzut înregistrat vreodată

Recordul anterior fusese stabilit cu doar o lună în urmă, în iulie anul acesta, când Vistula a scăzut la 13 cm, scrie site-ul Polskie Radio.

Stația hidrologică Warsaw-Bulwary a măsurat în noaptea de vineri spre sâmbătă o adâncime minimă record a fluviului Vistula – doar 10 centimetri, cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată, aproape jumătate din minimul de anul trecut.

Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor din Polonia a confirmat pe site-ul său web că noul record minim a fost înregistrat pentru prima dată vineri, 22 august, la ora 20:00, iar nivelul a rămas neschimbat în următoarele ore.

Nivelurile minime și maxime exacte au fost măsurate la stația hidrologică Warszawa-Bulwary din 1951. Nivelul „hidrologic sigur” al apei variază între 150 și 600 centimetri, în timp ce nivelul mediu pe termen lung este de 230 de centimetri.

În acest context, adâncimea de doar 10 centrimetri este mai mult decât alarmantă, scrie site-ul Polskie Radio.

Recordul anterior a fost stabilit în iulie anul acesta, când râul Vistula a scăzut la 13 cm, ca urmare a unei secete prelungite.

Recordurile anterioare de adâncime la acel punct erau de 20 de centimetri în 2023 și 2024, iar înainte de asta – 25 de centimetri în 2015.

Institutul de Meteorologie și Gospodărire a Apelor a subliniat că problema nu se limitează la Varșovia – la 16 stații din toată țara, nivelul apei a scăzut sub minimul sezonier.