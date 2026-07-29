Nivelul scăzut al Dunării a forțat închiderea unuia dintre reactoarele centralei nucleare de la Paks

Ungaria a închis miercuri un reactor al centralei nucleare de la Paks din cauza nivelului record de scăzut al apei Dunării, care furnizează apa de răcire necesară instalației, a anunțat operatorul MVM, citat de Reuters.

Centrala operează patru reactoare construite în Rusia, cu o capacitate instalată totală de 2 gigawați. Aceasta produce aproape jumătate din energia electrică a Ungariei. Operatorii reduseseră încă de luni producția unui alt reactor cu 254 de megawați.

Oprirea de miercuri, implementată la ora 16:00, va reduce producția centralei la aproximativ 60% din capacitatea sa. Ea are loc după măsurile de urgență adoptate în luna iunie, în timpul unui val de căldură record, când autoritățile au exceptat centrala de la limitele privind temperatura apei de răcire evacuate.

Între timp, nivelul apei Dunării a scăzut până la noi minime istorice, perturbând transportul de mărfuri și croazierele fluviale pe una dintre cele mai circulate căi navigabile din Europa.

Laszlo Gajdos, ministrul ungar al mediului, declarase mai devreme în cursul zilei de miercuri că autoritățile responsabile de gestionarea resurselor de apă sunt în stare de alertă pentru a contribui la asigurarea alimentării cu apă de răcire a centralei de la Paks.

El a precizat că autoritățile au poziționat în apropierea centralei patru pontoane echipate cu pompe și două macarale plutitoare, pregătite pentru a fi utilizate dacă va fi necesar, întrucât prognozele indică o scădere și mai accentuată a nivelului apei în zilele următoare.