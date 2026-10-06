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Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, la consultările de la Palatul Cotroceni, 5 octombrie 2026. Foto: Administrația Prezidențială
Opinii /

Noaptea grea a PSD: Nicușor Dan a venit cu improvizația „diplomatul Niculescu”. De ce nu are încredere președintele în Sorin Grindeanu?

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După a patra nominalizare în care președintele a evitat să meargă pe mâna cuiva din cel mai votat partid al Parlamentului, undeva în noapte Sorin Grindeanu s-a tot întrebat cât îl mai susține pe Nicușor Dan și de ce. Este pregătit PSD de opoziție sau va face tot ce este posibil să intre la guvernare, chiar și fără premier, într-un guvern Niculescu? Grindeanu riscă să piardă partidul dacă nu demonstrează că este un lider veritabil.

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