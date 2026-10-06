Noaptea grea a PSD: Nicușor Dan a venit cu improvizația „diplomatul Niculescu”. De ce nu are încredere președintele în Sorin Grindeanu?

După a patra nominalizare în care președintele a evitat să meargă pe mâna cuiva din cel mai votat partid al Parlamentului, undeva în noapte Sorin Grindeanu s-a tot întrebat cât îl mai susține pe Nicușor Dan și de ce. Este pregătit PSD de opoziție sau va face tot ce este posibil să intre la guvernare, chiar și fără premier, într-un guvern Niculescu? Grindeanu riscă să piardă partidul dacă nu demonstrează că este un lider veritabil.

Luca Niculescu este a patra propunere de premier în doar cinci luni. De fiecare dată președintele Dan a evitat să nominalizeze un nume de la partidul situat pe locul unu sau doi în alegeri, de la PSD sau AUR. Ce fel de guvern ne propune, de fapt, Nicușor Dan? Tehnocrat, politic sau o struțo-cămilă născocită la Cotroceni și livrată Parlamentului spre aprobare?

Discuția cu Sorin Grindeanu

Am avut o scurtă discuție cu Sorin Grindeanu, chiar înainte să fie nominalizat Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Discuția a avut loc la Palatul Parlamentului.

L-am întrebat dacă ar accepta un premier tehnocrat, un independent. Vizibil iritat, răspunsul liderului PSD a fost vehement, mai vehement decât mă așteptam: „tehnocrat vrea Bolojan, PSD nu votează încă un tehnocrat”. Probabil se aștepta ca Nicușor Dan să-l propună pe el pentru Palatul Victoria.

În acea seară, liderul social-democrat a avut o dezamăgire. Iar ieri seară, pe 5 octombrie, președintele Dan l-a evitat, încă o dată, pe Sorin Grindeanu și a ieșit de mână cu „diplomatul Luca Niculescu”. Un tehnocrat care nu a promis miracole, ci „seriozitate”.

Nicușor Dan i-a dat de înțeles lui Grindeanu că merge tot pe un tehnocrat

Ce va face PSD acum, va înghiți gălușca? Să nu uităm că PSD are votată o rezoluție prin care să formeze un guvern minoritar sau să fie construit un guvern politic în jurul său. Va trebui să-și recalibreze mesajul sau îl va respinge pe Luca Niculescu.

Surse de la Cotroceni au dezvăluit că președintele l-a avertizat, la consultări, pe Sorin Grindeanu despre ce va urma. L-a întrebat discret dacă PSD este de acord cu tehnocrați în guvern, fără să-l anunțe direct că nu va fi nominalizat.

Întors în biroul său de președinte al Camerei Deputaților, Grindeanu a strâns social-democrații în jurul său. Descumpănit, nu a știut ce să le spună exact, nu a înțeles ce vrea președintele de la el. A simțit că nu este el alesul nici de această dată.

„Președintele nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile”

În prima ieșire după anunțul Cotroceniului, Sorin Grindeanu își manifestă din plin frustrarea: „președintele continuă să sfideze matematica parlamentară”, „președintele nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile”.

Modelul propus de Sorin Grindeanu a ajuns un contraexemplu. L-au dat jos pe Bolojan, dar aceasta a rămas încă și, în plus, în locul lui nu vine cineva din PSD.

Aceasta este matricea unui plan defectuos. Într-o democrație autentică, liderul partidului care dărâmă un guvern primește automat misiunea de a forma un nou executiv. Ilie Bolojan se află tot la Palatul Victoria, iar România a evitat la limită să nu fie aruncată în „junk” după cinci luni de criză politică.

Liderul PSD nu a convins pe nimeni că merită să conducă guvernul. Nici măcar pe președintele Dan. Probabil, președintele se teme că Grindeanu se va aventura într-o relație cu AUR, o linie roșie pe care președintele a menționat adeseori. Deși același Grindeanu l-a înfruntat pe Dragnea.

Moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost singurul succes al lui Sorin Grindeanu. Din acel moment nu a reușit să coaguleze o majoritate parlamentară în jurul său, dimpotrivă, a dat sentimentul că fuge de funcția de premier sau că nu știe cum să o obțină.

Întrebări pentru zilele care vin

Se ridică două întrebări după propunerea lui Luca Niculescu ca premier. Prima: cine va deconta responsabilitatea guvernării? Un guvern condus de un independent pare o țintă ușoară în Parlament, un Cabinet de sacrificiu. Fără sprijinul PSD, această formulă guvernamentală are șanse minime de reușită.

Un guvern condus de Luca Niculescu va trebui să se bazeze pe o majoritate parlamentară constantă, nu doar la votul de învestire. Altfel, este doar un guvern în bătaia vântului, care poate să fie anihilat rapid în Parlament, chiar dacă obține, în primă fază, cele 233 de voturi.

A doua întrebare: ce rol au consultările de la Palatul Cotroceni dacă președintele poate scoate, după bunul plac, pe oricine din joben sau dintr-o mașină SPP.

Până în ultima clipă a părut că este un joc între Eugen Tomac și Luca Niculescu. Polymarket, o platformă de pariuri, îi promova pe Alexandru Nazare și Leonard Badea, de la BNR.

În acest stil, ce șanse are Luca Niculescu să fie votat de PSD?

Partidul prezidențial

Nicușor Dan și-a asumat să vină în fața presei să-l prezinte pe Luca Niculescu, un gest pe care nu l-a făcut pentru Siegfried Mureșan.

„Diplomat, un om care are ca meserie să armonizeze poziții”, l-a descris președintele. Și a mai spus ceva, care ar trebui să-i dea de gândit lui Sorin Grindeanu.

„Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate, are libertatea să decidă formula de guvern: politic sau tehnocrat”, a adăugat președintele.

Luca Niculescu nu este un om politic, dar poate deveni un personaj care să aducă încredere într-un peisaj peste care a trecut furtuna neîncrederii. Poate că președintele are nevoie de asemenea oameni pentru un posibil viitor partid prezidențial.

Dar acesta ar fi un calcul îngrozitor de îndepărtat, dacă pe asta mizează Nicușor Dan. Un singur punct de contact e important acum: cel între puterea de convingere și de ofertare a lui Luca Niculescu și orgoliul politic rănit al lui Sorin Grindeanu.