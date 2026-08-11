Noi alerte de caniculă până joi. Sunt anunțate și furtuni. ANM a actualizat prognoza

Meteorologii au emis marți noi atenționări cod portocaliu și galben de caniculă, valabile până joi, 13 august. În același timp, de mâine, intră în vigoare și două alerte de vânt puternic și furtuni torențiale.

Aproape toată țara se află până mâine dimineață, la ora 10.00, sub atenționări cod portocaliu și galben de caniculă.

Cod galben este în Oltenia, Muntenia, sudul și local în centrul Moldovei și în cea mai mare parte a Transilvaniei. Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, ce vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală cu minime de 18…20 de grade.

Cod portocaliu este în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Aici, canicula se va intensifica, iar temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală cu minime de 19…21 de grade.

Alertele cod portocaliu și galben de caniculă valabile în 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10

Miercuri (12 august), va mai fi cod galben de caniculă în județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu, valabil până joi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Codul galben de caniculă valabil în 12 august, ora 10:00 – 13 august, ora 10:00

Alerte de vânt puternic și furtuni

De mâine dimineață, de la ora 05.00, va intra în vigoare un alt cod galben de vânt puternic, în sudul Moldovei și în estul Munteniei, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze de 40…45 km/h vor fi și în Banat, Crișana, Dobrogea și restul Munteniei și al Moldovei.

Codul galben de vânt valabil în 12 august, ora 05:00 – 12 august, ora 16:00

Apoi, un alt cod galben de furtuni intră mâine în vigoare, de la ora 12.00, și este valabil până seara, la ora 21.00.

În intervalul menționat, în zona de munte a județelor Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Sibiu și Brașov vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.