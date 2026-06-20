Noi alerte de caniculă până luni seară: valul de căldură se intensifică. HARTA zonelor vizate de cod galben

Meteorologii au emis sâmbătă noi alerte cod galben de caniculă ce vizează numeroase județe ale țării, valabile până luni, la ora 21.00. Potrivit ANM, cel mai cald va fi duminică, atunci când temperaturile vor urca până la 36 de grade în vestul și sud-vestul țării.

Potrivit ANM, până pe 23 iunie, ora 21.00, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat sâmbătă în vest, apoi și în sud-vest. Maximele termice vor fi cuprinse între 25…26 de grade pe litoral și 34…36 de grade în vest și sud-vest, cu cele mai ridicate valori duminică (21 iunie) când local va fi caniculă.

Duminică și Luni (21, 22 iunie) în vestul țării, precum și în zona Carpaților Occidentali și Meridionali, iar marți (23 iunie) cu precădere în sud, centru și nord-est, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h) și izolat vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Coduri galbene de caniculă

În același timp, ANM a emis o alertă cod galben de caniculă pentru sâmbătă, 20 iunie, intervalul orar 12 – 21.

Vizate sunt județe din Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest.

Codul galben caniculă valabil între 20 iunie, intervalul orar 12 – 21

De mâine, 21 iunie, intră în vigoare un alt cod galben de caniculă, ce vizează Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei și sud-vestul Munteniei.

Aici, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată. Maximele termice vor fi cuprinse între 31 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest și sud-vest unde local va fi caniculă.

Codul galben de caniculă valabil între 21 iunie, intervalul orar 12 – 21

Luni, codul galben de caniculă se restrânge, urmând să fie afectate Crișana, Maramureș și cea mai mare parte a Transilvaniei.

Aici, maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai mari valori în Crișana.