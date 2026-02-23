Noi alerte de la ANM: Cod galben de ploi puternice, zăpadă și viscol la munte / Unde va ninge iar

Meteorologii au emis luni dimineață mai multe alerte cod galben de precipitații, vânt puternic și ninsori în zona montană, valabile până miercuri, 25 februarie. Potrivit ANM, în următoarele trei zile vor predomina ploile în mare parte din țară, iar în zona de nord și centru a țării trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Primul cod galben de precipitații însemnate cantitativ, zăpadă la munte și intensificări de vânt și viscol în zona înaltă este valabilă între 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00.

Astfel, în zona montană și submontană a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, temporar vor fi precipitații însemnate cantitativ și se vor acumula 20…30 l/mp.

Codul galben de precipitații însemnate cantitativ, la munte strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol în zona înaltă este valabil între 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00

Vor fi ploi ce vor avea și caracter de aversă, iar la altitudini în general de peste 1400 m, vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 10…25 cm. În zona montană înaltă a Carpaților Occidentali, precum și în cea din nordul Carpaților Orientali și vestul Carpaților Meridionali vântul va prezenta intensificări cu viteze de 60…90 km/h, astfel va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Ulterior, de mâine, de la ora 10.00, până seara, la ora 20.00, intră în vigoare un alt cod galben de strat de zăpadă și viscol. Vizate sunt Carpații Meridionali, în Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, unde temporar va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă, în medie de 10…15 cm și vizibilitatea va fi redusă sub 100 m.

Codul galben de zăpadă este valabil între 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00. Codul galben de vânt este valabil între 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Vântul va avea intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h.

În același interval va fi valabil un cod galben de vânt puternic în Banat, Oltenia și local în Transilvania și sud-vestul Munteniei, cu viteze de 50…70 km/h.

Ulterior, de mâine, de la ora 20.00. până miercuri, la ora 10.00, va intra în vigoare un cod galben de vânt și viscol valabil pentru județe din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură.

Codul galben de vânt și viscol valabil între 24 februarie, ora 20:00 – 25 februarie, ora 10:00

Aici, vântul va continua să prezinte intensificări cu viteze de 60…85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor atinge 90…110 km/h și va fi viscol, astfel că vizibilitatea va fi redusă semnificativ.

Vreme rea în toată țara până miercuri

În același timp, ANM a emis o informare meteo de precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului, valabilă până pe 25 februarie, ora 22:00.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile nord-vestice și va cuprinde cea mai mare parte a țării.

Vor predomina ploile (ce vor avea și caracter de aversă), dar în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și miercuri și în sud-est, trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță, măzăriche și ninsoare. La munte, pe parcursul zilei de luni vor fi precipitații mixte (mai ales ninsori la altitudini de peste1400 m în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali), apoi vor predomina ninsorile și local se va depune strat nou de zăpadă de 10…30 cm.

În regiunile intracarpatice și în zonele de munte, local se vor acumula cantități de apă de 15…20 l/mp și izolat de peste 25…35 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

Luni (23 februarie) vântul va avea intensificări temporare, local în nord-vest și centru și la munte, marți (24 februarie), în cea mai mare parte a teritoriului, iar miercuri îndeosebi în centru și est. În zonele joase de relief vor fi viteze de 40…55 km/h și local de peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. În zona montană înaltă, vor fi rafale de 70…80 km/h și de peste 90…100 km/h în Carpații Meridionali, viscolind zăpadă și determinând reducerea semnificativă a vizibilității.