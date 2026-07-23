Noi alerte de la ANM: ploi însemnate și vijelii în mai multe județe. HARTA zonelor vizate

Meteorologii au emis joi două alerte cod galben de vreme instabilă și ploi însemnate cantitativ, valabile în mai multe județe din țară până vineri seară.

Prima alertă cod galben de ploi puternice intră în vigoare de la ora 13.00 și este valabil până diseară, la ora 21.00.

Vizate sunt județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Maramureș, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ (15…25 l/mp), descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În județele Dâmbovița și Prahova vor fi averse însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu viteze la rafală în jurul a 50 km/h. Se vor acumula 20…40 l/mp.

Alerta cod galben valabilă în 23 iulie, ora 13 – 23 iulie, ora 21

De mâine, de la ora 12.00, intră în vigoare o alertă meteo cod galben de ploi și vijelii, valabilă până la ora 21.00.

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a zonei de munte, precum și în sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h). Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

Alerta cod galben valabilă în 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21

Cum e vremea la București

Potrivit ANM, joi, la Capitală vremea va fi ușor instabilă, iar valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai ales după-amiaza și seara când vor fi averse slabe (5…10 l/mp) și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor (40…45 km/h). Temperatura maximă, mai ridicată față de ziua precedentă, va fi de 25…26 de grade, iar cea minimă de 12…15 grade.

Vineri, vremea va fi în general instabilă, iar valorile termice se vor menține sub cele normale în ultima decadă a lunii iulie.

Cerul va avea înnorări, temporar accentuate după-amiaza și seara când vor fi perioade cu averse torențiale (10…20 l/mp și izolat posibil peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km). Temperatura maximă va fi de 26…27 de grade.

În intervalul 24 iulie, ora 12 – 24 iulie, ora 21, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii.