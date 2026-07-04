Noi alerte meteo. Vânt puternic pe litoral și în mai multe județe, până la noapte. Unde se anunță din nou furtuni

Meteorologii au emis sâmbătă dimineață două alerte cod galben de intensificări ale vântului, respectiv de furtuni și vijelii, valabile în mai multe județe până diseară, la ora 23.00.

Prima alertă cod galben de vânt puternic a intrat în vigoare de la ora 10.00 și este valabilă până la ora 23.00.

În intervalul menționat, în sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteze în general de 50…70 km/h.

Alerta cod galben de vânt puternic este valabilă în 4 iulie, ora 10 – 4 iulie, ora 23

De asemenea, de la ora 10.00 și până diseară, la ora 20.00, este în vigoare o alertă cod galben de furtuni ce vizează județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călărași, Ilfov și municipiul București.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h), frecvente descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.