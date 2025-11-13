Noi amenzi pentru Realitatea Plus și România TV. Au schimbat în discursul unui ministru cuvântul „pace” cu „război”

Realitatea Puls a fost amendată cu 100.000 de lei, în timp ce România TV a primit o amendă de 50.000 de lei pentru difuzarea de declarații false, relatează Pagina de Media.

Mai exact, ele au preluat o declarație făcută de ministrul Apărării Ionuț Moșteanu la forumul NATO doar că în relatările celor două televiziuni „pace” a fost transformat în „război”.

„E o chestiune de timp până vom avea pace”, a declarat ministrul Apărării la forumul NATO. „E o chestiune de timp până vom vedea război”, a fost citat ministrul pe Realitatea Plus și România TV.

Cel care a sesizat CNA a fost Ionuț Moșteanu care a scris pe Facebook, pe 7 octombrie, că cele două televiziuni și mai multe publicații online i-au preluat greșit declarațiile.

„Atenție: Fake News! Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA”, a anunțat atunci ministrul Apărării. „O serie de televiziuni (RomaniaTV și Realitatea) și publicații (Mediafax, ActiveNews, Realitatea, RTV) au inventat o declarație falsă, care mi-a fost atribuită. Iar anumiți politicieni din coaliție au fost folosiți pentru a răspândi mai departe minciuna”.

Cum au explicat televiziunile

Vlad Nichita, director editorial al Realitatea Plus, a declarat că declarații au fost preluate greșit dintr-o eroare făcută în textul primit de prezentatorul jurnalului.

„A fost o greşeală în capul video la prezentator. Într-adevăr domnul Moşteanu, aşa cum se vedea şi pe sincron. A fost o confuzie. El a spus este o chestiune de timp până vom avea pace aşa cum s-a văzut pe titraj şi în declaraţia lui, în schimb capul video care a rămas mai multe ore era cuvântul război. Chiar a fost o eroare”, a declarat Nichita.

Cu toate acestea, membrii CNA i-au atras atenția că știrea a fost difuzată în acest mod timp de două zile.

„A persistat această confuzie pe parcursul a două zile. Prezentatorii, moderatorii, cei care erau prezenţi în studio, dvs aţi dat de mai multe ori acel video din care se vedea ce a declarat în realitate Ionuţ Moşteanu. Nimeni nu ştie engleză acolo? Nimeni nu a fost atent?”, a răspuns Dorina Rusu, membră CNA.

În schimb, Roxana Niculescu, directorul de programe al România TV, a precizat că nu a fost difuzată o știre falsă, iar afirmațiile ministrului apărării sunt mai „complexe”.

„Pentru noi nu a fost o greşeală. Vă spun foarte clar, a deranjat probabil burtiera unde era «O chestiune de timp până vedem război». Declaraţia lui Ionuţ Moşteanu a fost mult mai complexă şi a fost difuzată de România TV. «După pacea din Ucraina, vom avea alte provocări. Nu ştim pe cine vor ataca după. Putin este destul de bătrân, am mai spus-o, dar nu ştim cine va apăsa butoanele industriei lor dar trebuie să ne pregătim să avem lecţia învăţată.» Aceasta este declaraţia ministrului Ionuţ Moşteanu”, a afirmat Roxana Niculescu.