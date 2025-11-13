Sari direct la conținut
Noi amenzi pentru Realitatea Plus și România TV. Au schimbat în discursul unui ministru cuvântul „pace” cu „război”

Noi amenzi pentru Realitatea Plus și România TV. Au schimbat în discursul unui ministru cuvântul „pace” cu „război”
Sediul CNA din București, 7 noiembrie 2023. Inquam Photos / George Călin

Realitatea Puls a fost amendată cu 100.000 de lei, în timp ce România TV a primit o amendă de 50.000 de lei pentru difuzarea de declarații false, relatează Pagina de Media.

Mai exact, ele au preluat o declarație făcută de ministrul Apărării Ionuț Moșteanu la forumul NATO doar că în relatările celor două televiziuni „pace” a fost transformat în „război”.

 „E o chestiune de timp până vom avea pace”, a declarat ministrul Apărării la forumul NATO. „E o chestiune de timp până vom vedea război”, a fost citat ministrul pe Realitatea Plus și România TV.

Cel care a sesizat CNA a fost Ionuț Moșteanu care a scris pe Facebook, pe 7 octombrie, că cele două televiziuni și mai multe publicații online i-au preluat greșit declarațiile.

„Atenție: Fake News! Pentru prima dată de când sunt în politică, am decis să sesizez CNA”, a anunțat atunci ministrul Apărării. „O serie de televiziuni (RomaniaTV și Realitatea) și publicații (Mediafax, ActiveNews, Realitatea, RTV) au inventat o declarație falsă, care mi-a fost atribuită. Iar anumiți politicieni din coaliție au fost folosiți pentru a răspândi mai departe minciuna”.

Cum au explicat televiziunile

Vlad Nichita, director editorial al Realitatea Plus, a declarat că declarații au fost preluate greșit dintr-o eroare făcută în textul primit de prezentatorul jurnalului.

„A fost o greşeală în capul video la prezentator. Într-adevăr domnul Moşteanu, aşa cum se vedea şi pe sincron. A fost o confuzie. El a spus este o chestiune de timp până vom avea pace aşa cum s-a văzut pe titraj şi în declaraţia lui, în schimb capul video care a rămas mai multe ore era cuvântul război. Chiar a fost o eroare”, a declarat Nichita.

Cu toate acestea, membrii CNA i-au atras atenția că știrea a fost difuzată în acest mod timp de două zile.

„A persistat această confuzie pe parcursul a două zile. Prezentatorii, moderatorii, cei care erau prezenţi în studio, dvs aţi dat de mai multe ori acel video din care se vedea ce a declarat în realitate Ionuţ Moşteanu. Nimeni nu ştie engleză acolo? Nimeni nu a fost atent?”, a răspuns Dorina Rusu, membră CNA.

În schimb, Roxana Niculescu, directorul de programe al România TV, a precizat că nu a fost difuzată o știre falsă, iar afirmațiile ministrului apărării sunt mai „complexe”.

„Pentru noi nu a fost o greşeală. Vă spun foarte clar, a deranjat probabil burtiera unde era «O chestiune de timp până vedem război». Declaraţia lui Ionuţ Moşteanu a fost mult mai complexă şi a fost difuzată de România TV. «După pacea din Ucraina, vom avea alte provocări. Nu ştim pe cine vor ataca după. Putin este destul de bătrân, am mai spus-o, dar nu ştim cine va apăsa butoanele industriei lor dar trebuie să ne pregătim să avem lecţia învăţată.» Aceasta este declaraţia ministrului Ionuţ Moşteanu”, a afirmat Roxana Niculescu.

