Noi atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene din apropierea graniței cu România / Ce au detectat radarele MApN / Mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați

Incendiu după un atac rusesc cu drone lângă granița cu România, în regiunea ucraineană Odesa. Imagine ilustrativă. Foto: Telegram / Serviciul de Urgență al Ucrainei

Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat, în timpul nopții de luni spre marți, două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, „în evoluţie” pe direcţia porturilor Reni şi Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, efectuate în apropierea frontierei cu România, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.

„În cursul nopţii de 22 spre 23 decembrie au avut loc atacuri cu drone efectuate de forţele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene din proximitatea frontierei cu România. La ora 01:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia”, a transmis ministerul.

La ora 01.26, populaţia din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi a fost avertizată prin intermediul unui mesaj RO-Alert.

„Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcția portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei”, a adăugat MApN.

Conform comunicatului, nu au fost semnalate „pătrunderi neautorizate” în spațiul aerian național, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02:15.

Rușii au lovit Odesa, în al doilea atac asupra regiunii în mai puțin de 24 de ore

Forțele ruse au atacat portul ucrainean Odesa de la Marea Neagră luni seara târziu și au avariat facilitățile portuare și o navă, a anunțat guvernatorul regional ucrainean, acesta fiind al doilea atac asupra regiunii în mai puțin de 24 de ore, a relatat anterior agenția de presă Reuters.

Guvernatorul Oleh Kiper a scris, într-un mesaj publicat pe Telegram, că echipele de urgență se ocupă de consecințele ultimului atac, dar nu a furnizat alte detalii. El a precizat că nu au fost raportate victime.

Un atac anterior, efectuat în noaptea de duminică spre luni, a lovit infrastructura portuară și energetică din regiunea Odesa, provocând un incendiu în acest port important și întrerupând alimentarea cu energie electrică a zeci de mii de oameni.

Porturile ucrainene de la Marea Neagră sunt cruciale pentru economia Ucrainei bazată pe exporturi, iar securitatea și funcționalitatea lor au fost vitale pentru supraviețuirea economică a țării pe parcursul a aproape patru ani de război, după invazia declanșată de Rusia în februarie 2022.

„Rusia încearcă să perturbe logistica maritimă prin lansarea de atacuri sistematice asupra infrastructurii portuare și energetice”, a afirmat viceprim-ministrul Oleksiy Kuleba, într-un mesaj publicat pe aplicația Telegram. „Noaptea trecută, porturile și instalațiile energetice au fost din nou ținta atacurilor.”

Kuleba a spus că, în urma atacurilor, a izbucnit un incendiu în portul Pivdennyi și că aproximativ 30 de containere cu făină și ulei vegetal au luat foc. Muncitorii portuari și serviciile de urgență se ocupau de stingerea incendiului.

Din cauza daunelor aduse infrastructurii energetice, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru peste 120.000 de clienți din regiunea Odesa, a precizat el. O persoană a fost rănită în atac, a anunțat ministerul de interne.

Moscova nu a comentat imediat niciunul dintre atacuri.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra portului Odesa și regiunii înconjurătoare, încercând să limiteze accesul Ucrainei la Marea Neagră și să perturbe rutele logistice critice către granița cu Republica Moldova, au afirmat oficialii ucraineni.

La rândul ei, Ucraina vizează logistica maritimă a Rusiei, concentrându-se din ce în ce mai mult pe petrolierele din flota fantomă care sunt utilizate pentru a ocoli sancțiunile impuse Rusiei în urma războiului.