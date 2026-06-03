Noi atacuri între SUA și Iran în Golful Persic. Lovituri cu rachete în Strâmtoarea Ormuz și negocieri blocate

După eșecul negocierilor din weekend, SUA au atacat o stație militară iraniană din Strâmtoarea Ormuz și un petrolier. În replică, Iranul a lansat rachete și drone asupra bazelor și elicopterelor americane din Kuweit și Bahrain, potrivit BBC.

Armata americană a anunțat că a efectuat atacuri de „autoapărare” împotriva Iranului. Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a precizat că loviturile de pe insula Qeshm, din Strâmtoarea Ormuz, au vizat o stație militară iraniană de control la sol. Atacul a fost justificat ca „un răspuns la tentativele de atac ale Iranului în Orientul Mijlociu”.

De asemenea, forțele SUA au doborât trei drone lansate de Iran împotriva „marinarilor civili care tranzitau în mod legal apele regionale”.

În replică, Iranul a anunțat că a atacat baze și elicoptere americane într-o „țară din regiune” cu rachete și drone.

CENTCOM a raportat că Teheranul a lansat „mai multe” rachete balistice: două rachete trase spre Kuweit „nu au ajuns la țintă sau s-au dezintegrat în zbor”, iar trei rachete lansate spre Bahrain au fost interceptate de apărarea aeriană a SUA și a Bahrainului.

Ca reacție, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) a declarat că „perturbarea securității Strâmtorii Ormuz va avea un preț greu de plătit pentru armata agresivă a SUA”. Iranul a atacat de mai multe ori ținte din Bahrain și Kuweit, state unde funcționează baze militare americane.

Blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz

Înainte de aceste schimburi de lovituri, CENTCOM a anunțat că a lovit și a scos din funcțiune un petrolier fără încărcătură care naviga spre Iran. Acțiunea face parte din blocada navală impusă de Washington în Strâmtoarea Ormuz începând cu data de 13 aprilie.

Un avion militar al SUA a tras o rachetă Hellfire în sala motoarelor petrolierului aflat sub pavilionul Botswanei. CENTCOM a precizat că atacul a avut loc după ce echipajul navei „a ignorat avertismentele repetate”. De asemenea, armata americană a publicat o înregistrare video cu momentul în care nava a fost lovită marți.

Negocieri blocate și dispute privind sancțiunile

Intensificarea conflictului are loc după ce președintele american Donald Trump le-a transmis criticilor săi să „stea liniștiți și să se relaxeze”. Trump a susținut că Iranul „dorește cu adevărat să încheie un acord, iar acesta va fi unul avantajos pentru SUA”.

Presa din SUA a relatat că Trump a cerut modificarea termenilor acordului de pace, în urma unei întâlniri cu consilierii săi. Postul CBS News a raportat că noile solicitări vizează situația din Strâmtoarea Ormuz, retragerea uraniului puternic îmbogățit din Iran și un cadru pentru reluarea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a negat existența acestui subiect pe ordinea de zi. El a afirmat că Washingtonul „își schimbă constant punctul de vedere și formulează cereri noi sau contradictorii”.

Într-o altă declarație, CENTCOM a precizat că forțele americane „au aplicat măsuri de blocadă împotriva navei M/T Lexie, care arborează pavilionul Botswanei, în timp ce aceasta tranzita apele internaționale în direcția insulei Kharg”. Echipajul navei „nu a respectat instrucțiunile forțelor americane de mai multe ori pe parcursul unei perioade de 24 de ore”.

De la intrarea în vigoare a blocadei, armata americană a imobilizat în total șase nave comerciale și a redirecționat alte 122.

Schimburile recente de lovituri au loc în contextul în care secretarul de stat american, Marco Rubio, a apărut public în fața Congresului pentru prima dată de la începutul războiului.

Înaltul diplomat a declarat că negociatorii americani nu au oferit Iranului o relaxare a sancțiunilor în schimbul redeschiderii strâmtorii.

„În acest moment, tot ce s-a discutat cu ei este că… orice relaxare a sancțiunilor este condiționată, ceea ce înseamnă că trebuie să fie în schimbul motivului pentru care acele sancțiuni au fost impuse în primul rând, și anume programul lor nuclear”, a spus el.

„Războiul s-a terminat”, a spus el într-un alt schimb de replici tensionat cu un senator, în timp ce membrii comisiei puneau la îndoială strategia Statelor Unite de a pune capăt conflictului.