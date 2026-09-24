Noi ceasuri HUAWEI pentru monitorizarea inteligentă a sănătății și a sporturilor outdoor. Cu ce alte dispozitive funcționează foarte bine seria WATCH GT 7

Un program constant de antrenamente necesită multă disciplină, iar dacă nu practici un sport la nivel profesionist, de multe ori devine complicat să faci constant mișcare. Vestea bună este că, indiferent de nivelul tău, există o nouă serie de smartwatch-uri capabile să monitorizeze activitățile sportive și starea generală a organismului și chiar să îți ofere variante de exerciții rapide pentru zilele extrem de pline. Este seria HUAWEI WATCH GT 7, care, împreună cu noile căști FreeBuds Neo, creează ecosistemul ideal pentru antrenamente și grijă pentru tine. Pe toate le poți găsi în magazinul online HUAWEI Store.

Din noua serie HUAWEI WATCH GT 7 fac parte modelele GT 7 Pro și GT 7 de 46 mm și 41 mm. Sunt ceasuri care pot ține pasul cu ritmul tău, fie că treci printr-o perioadă foarte aglomerată, că ești în vacanță și vrei să te bucuri de mai multă mișcare sau, pur și simplu, dacă ai un program normal, în care găsești timp pentru activitățile importante pentru tine.

WATCH GT 7, partenerul tău pe orice traseu

Dacă faci parte din acea categorie de persoane care petrec multe ore la birou, ceasurile HUAWEI GT 7 vin în ajutorul tău cu aplicația Mini-workout. Este o soluție inteligentă prin care poți transforma pauzele scurte de la job în mini antrenamente eficiente, care îți vor reda energia pentru restul zilei. Fiecare sesiune durează între 30 de secunde și 1 minut și presupune mișcări simple, gândite ca să amelioreze rigiditatea umerilor și a gâtului sau durerile din talie și de spate.

În zilele când ai mai mult timp pentru mișcare și alegi mersul pe bicicletă sau în cazul în care practici ciclismul la nivel de performanță, seria HUAWEI WATCH GT 7 te susține cu un set de funcții dedicate acestui sport. Pentru gestionarea energiei în timpul urcărilor sau menținerea controlului în virajele strâmte, ceasurile propun funcții precum Climb Planning și Sharp Turn Alerts. Accesând aplicația HUAWEI Health, poți transfera de pe telefon pe smartwatch traseele pe care vrei să le parcurgi. Ulterior, poți să pre-vizualizezi detalii despre fiecare segment de traseu astfel încât să îți stabilești o strategie eficientă.

Smartwatch-urile GT 7 vin și cu funcții gândite special pentru monitorizarea sporturilor de iarnă, precum schi și snowboarding, indoor sau în aer liber. Dispozitivele identifică automat dacă te afli în teleschi, cobori pe pârtie sau te odihnești, iar la capătul fiecărei sesiuni îți pun la dispoziție date relevante precum timpul, distanța sau viteza maximă și îți oferă sugestii despre nevoile tale de recuperare. Tot prin intermediul HUAWEI Health poți descărca hărți pentru peste 3000 de stațiuni montane din 59 de țări. În acest fel, îți va fi mult mai ușor să alegi traseele potrivite pentru tine ca nivel de dificultate și să te orientezi în diversele zone ale stațiunii.

Date importante despre starea ta, la fiecare început de zi

Cu HUAWEI WATCH GT 7 vei avea parte și de o perspectivă clară asupra stării tale generale în fiecare dimineață. Asta datorită noii funcții Morning Briefing care îți oferă, la 5 sau 10 minute de la trezire, informații personalizate, bazate pe activitatea ta din ziua anterioară. Aceasta este completată de funcția Physical Readiness care îți evaluează condiția fizică folosind date despre calitatea somnului, variabilitatea ritmului cardiac (HRV), starea emoțională și caloriile arse.

În plus, folosind inteligența artificială, smartwatch-urile furnizează o analiză a stării tale, pe baza unor indicatori despre sănătatea inimii, somn, stres, medicație, dietă sau utilizarea telefonului. Algoritmii inteligenți îți vor oferi apoi recomandări specifice pentru îmbunătățirea stilului tău de viață.

Design fresh și experiență confortabilă de purtare

Pentru noua serie WATCH GT 7, HUAWEI propune un design fresh, inspirat de natură și de lumea sportului, dar unde se regăsesc și linii moderne, și accente elegante.

Modelul WATCH GT 7 Pro este disponibil în trei variante de culoare – Yellow, Green și Black – iar una dintre caracteristicile sale importante este durabilitatea, asigurată de materialele premium din care este fabricat. Smartwatch-ul are o carcasă din aliaj de titan de calitate aerospațială, o ramă din ceramică nanocristalină și un ecran din sticlă de safir, materiale cunoscute pentru rezistența lor excepțională la șocuri, zgârieturi sau coroziune.

De asemenea, ceasul vine cu o nouă variantă de curea – HUAWEI EasyCross, cu un design prin care marginile sunt menținute în interior, asigurând o fixare sigură și un aspect elegant.

Acest tip de curea însoțește și unele dintre smartwatch-urile GT 7 standard. WATCH GT 7 de 46 mm vine în variantele de culoare Black, Yellow și Blue, iar GT 7 de 41 mm, în versiunile Pink, White, Grey și Blue.

Autonomie a bateriei de până la 21 de zile

Noile ceasuri HUAWEI se remarcă printr-o autonomie a bateriei de până la trei săptămâni. Modelele WATCH GT 7 Pro și GT 7 de 46 mm pot funcționa fără întrerupere până la 21 de zile în condiții de utilizare redusă și 12 zile în cazul folosirii în regim normal. În cazul WATCH GT 7 de 41 mm, durată de viață a bateriei este de 7 până la 14 zile, în funcție de nivelul de utilizare.

Smartwatch-urile GT 7 sunt compatibile atât cu dispozitivele Android, cât și cu cele iOS și pot fi utilizate și pentru efectuarea de plăți contactless, prin sistemul Curve Pay.

O experiență audio premium cu noile căști HUAWEI FreeBuds Neo

În plus, ceasurile pot funcționa foarte bine împreună cu noile HUAWEI FreeBuds Neo, căști care aduc tehnologia de ultimă generație, într-o formă extrem de compactă. Cu o greutate de aproximativ 4,8 grame pentru fiecare cască, adică la fel cât o foaie de hârtie A4, FreeBuds Neo sunt dotate cu o funcție mai rapidă de anulare a zgomotului, precum și cu funcția Conversation awareness, prin care volumul muzicii este redus automat atunci când începi să vorbești și revine la nivelul inițial când discuția se încheie. În acest fel, oriunde te-ai afla, ai parte de nivelul potrivit de liniște pentru a te bucura de o experiență audio de calitate, fără să pierzi totuși conexiunea cu ce se întâmplă în jurul tău.

Află totul despre seria WATCH GT 7 și căștile FreeBuds Neo din HUAWEI Store

Seria HUAWEI WATCH GT 7 este disponibilă în magazinul online HUAWEI Store și în rețeaua partenerilor autorizați începând din 7 septembrie, la prețul de 1999 lei pentru modelul WATCH GT 7 Pro și de 1499 lei pentru modelul WATCH GT 7 standard, de 46 mm sau 41 mm. În timpul perioadei promoționale care se desfășoară până pe 13 octombrie, la achiziționarea oricărui smartwatch din seria GT 7, vei primi un voucher în valoare de 200 de lei, 10 ori puncte HUAWEI, pachetul Care Plan, ale cărui beneficii pot fi consultate în detaliu pe pagina de produs, și poți achiziționa alte produse la prețuri speciale, inclusiv FreeBuds Neo.

Cu un preț întreg de 649 lei, căștile FreeBuds Neo aduc, la rândul lor, beneficii până pe 13 octombrie. Cei care le vor cumpăra în această perioadă vor primi și un cupon în valoare de 100 lei, 10 ori puncte HUAWEI și acces pentru un an la serviciul Loss Care.

Articol susținut de HUAWEI