Noi date de la MApN despre drona doborâtă în Deltă. Filmul complet al misiunii

Căutările efectuate de echipele MApN pentru identificarea resturilor de dronă și de rachetă interceptoare au fost întrerupte, a anunțat Ministerul Apărării într-un comunicat de presă.

Drona a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române la aproximativ 10 kilometri de localitatea Sfântu Gheorghe, județul Tulcea, într-o zonă nelocuită, cu teren greu accesibil.

Echipele vor relua activitatea de căutare a rămâșițelor dronei duminică, 26 iulie. Cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Filmul complet al misiunii care s-a soldat cu doborârea unei drone

Ministerul Apărării precizează atacurile cu drone ale Federației Ruse asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România, au continuat în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Astfel, în jurul orei 01.00, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene la aproximativ 20 de kilometri nord de localitatea Vâlcove, una dintre ele evoluând înspre nord-estul județului Tulcea.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, iar un mesaj RO-Alert pentru informarea populației din zona vizată a fost transmis la ora 01.39.

Un elicopter IAR 330 Puma SOCAT a decolat pentru monitorizarea situatiei. „Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene”, precizează MApN.

La ora 6.21, a fost emisă o nouă alertă aeriană, un grup de drone fiind identificat de sistemul de supraveghere radar al MApN la nord-vest de insula Șerpilor.

Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 06.42, pentru monitorizarea spațiului aerian.

La ora 08.22, sistemele de supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o pătrundere neautorizată în spațiul aerian național a unei drone care evolua în zona de frontieră cu Ucraina. Cele două aeronave F-16, aflate în aer, au interceptat în scurt timp ținta aeriană și au doborât-o în condiții de siguranță.