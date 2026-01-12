Noi date despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Solista de muzică populară a suferit un infarct

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava, este în stare stabilă, a declarat pentru Agerpres purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădăţan.

„Starea pacientei este stabilă”, a menţiona medicul, care nu a oferit alte detalii despre situaţia medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreţie.

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub supravegherea medicilor de la Secţia de cardiologie a spitalului din Suceava.

O carieră de peste 65 de ani în muzica populară din România

Născută pe 23 septembrie 1941, la Toporăuți (actualmente în Ucraina, n.red.), Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din România.

Pe numele real, Sofia Fusa, aceasta a preluat numele satului copilăriei – Vicovu de Jos, Vicoveanca, potrivit Wikipedia. În anul 1959 a devenit solistă de muzică populară la Ansamblul de Cântece și Dansuri „Ciprian Porumbescu” din Suceava.

De-a lungul unei cariere de mai bine de 65 de ani, Sofia Vicoveanca a înregistrat zeci de discuri, fiind supranumită regina sau privighetoarea cântecului bucovinean.

A fost căsătorită cu un jurnalist din Suceava și are un fiu.