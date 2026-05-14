Noi detalii despre băiețelul de cinci ani salvat din pădure, oferite de medici. „Și noi spunem că este un miracol”

Alex, băiatul de 5 ani găsit de salvatori într-o pădure din localitatea sibiană Sebeşu de Jos, după două zile de căutări, este în continuare internat în spital, „evoluează bine”, iar medicii sunt optimişti că starea lui va merge spre bine, a anunțat Ioana Mătăcuţă, medic primar la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, pentru News.ro.

„Copilaşul se află internat în Secţia de pediatrie a Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, are stare generală bună, este afebril, este echilibrat hemodinamic şi respirator, se alimentează eficient, a cooperat cu personalul medical şi suntem optimişti în ceea ce priveşte evoluţia lui. Va rămâne în continuare spitalizat atât pentru supraveghere, cât şi pentru investigaţii şi tratament de specialitate, şi în cursul următoarelor zile vom şti când va veni momentul externării”, a spus joi dimineață Ioana Mătăcuţă, purtător de cuvânt al spitalului.

Potrivit acesteia, copilul a ajuns la spital cu „o stare generală satisfăcătoare”, o deshidratare uşoară şi „minime tulburări hidro-electrolitice” şi cu muşcături de căpuşe.

„Pe investigaţiile imagistice s-a pus în vedere o pneumonie interstiţială, dar aceasta nu pune probleme din punct de vedere terapeutic. Copilul evoluează bine, este pe tratament deja de mai bine de 12 ore, suntem optimişti că starea lui va merge spre bine. Din ce am înţeles de la colegii mei de la urgenţă, au fost extrase câteva căpuşe de la nivelul membrelor inferioare”, a mai spus purtătoarea de cuvânt al Spitalului de Pediatrie din Sibiu.

„Copiii au resurse nebănuite”

Alexandru a dispărut luni din localitatea sibiană Sebeșu de Jos, după ce a plecat de lângă tatăl său, care a spus că lucra la repararea unui gard. El a fost găsit miercuri, într-o pădure din zonă, după ce a fost localizat din elicopter.

În acțiunile de căutare, a fost o mobilizare impresionantă: peste 450 de polițiști, jandarmi, militari, salvamontiști și voluntari l-au căutat.

„Copiii să ştiţi că au resurse nebănuite, clar nu ştim ce s-a întâmplat acolo şi cum s-au derulat lucrurile, dar asta pot să vă spun că copiii au resurse importante şi sigur că şi noi spunem că este vorba despre un miracol, rămâne să aflăm mai multe în cele ce urmează, legat de evoluţie, este uşor neobişnuit să reuşeşti lucrul acesta, date fiind temperaturile, condiţiile meteo, dar copiii sunt fiinţe absolut deosebite”, a spus Ioana Mătăcuţă.

„Suntem optimişti legat de cum o să evolueze el, aşteptăm cât de repede să ajungă în sânul familiei şi cumva să treacă peste acest eveniment care poate fi traumatizant pentru oricine”, a mai spus reprezentanta unității medicale.