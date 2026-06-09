Noi detalii în cazul medicului ucis în Sectorul 3. Doi suspecți sunt acuzați că au ascuns și vândut în străinătate bunurile victimei

Procurorii bucureşteni au reţinut şi au obţinut mandate de arestare preventivă pe numele altor două persoane în dosarul deschis după ce un medic a fost ucis, în luna martie, în locuinţa sa din Bucureşti.

Suspecţii, un bărbat şi o femeie, au primit şi au ascuns telefonul, ceasuri şi bijuterii furate din casa victimei, unele dintre bunuri fiind vândute în străinătate, altele fiind găsite la percheziţii făcute în locuinţele acestora, au transmis anchetatorii, potrivit News.ro.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că anchetatorii au identificat doi complici ai femeii de 39 de ani arestată pentru uciderea medicului de 72 de ani, în luna martie a acestui an, în Capitală. Cei doi, un bărbat şi o femeie, sunt acuzaţi de tăinuire, fiind suspectaţi că au primit şi au ascuns bunuri furate de presupusa criminală din locuinţa victimei.

„În seara zilei de 31.03.2026, imediat după săvârşirea faptei, inculpata cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de omor s-a deplasat la locuinţa inculpatului (un bărbat în vârstă de 46 de ani) pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuinţa victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum şi ceasuri şi bijuterii din aur sustrase în aceeaşi împrejurare, cunoscând provenienţa acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării. Ulterior, inculpatul a părăsit ţara, continuând să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate”, arată procurorii.

Fosta concubină a suspectului, o femeie de 49 de ani, a primit de la acesta, în perioada 31 martie – 22 mai, ceasuri şi bijuterii din aur sustrase din locuinţa medicului, cunoscând provenienţa acestora, ea vânzând unele dintre bunuri.

„Rolul său în valorificarea bunurilor a continuat inclusiv după plecarea din ţară a celuilalt inculpat, la solicitarea expresă a acestuia”, spun anchetatorii.

Polițiștii au găsit 16 ceasuri și bijuterii

Procurorii au făcut percheziţii la domiciliile celor doi, unde au găsit numeroase obiecte provenind din locuinţa doctorului omorât. La domiciliul femeii suspectate de tăinuire au fost găsite 16 ceasuri bărbăteşti şi mai multe contracte de amanet având ca obiect ceasuri şi bijuterii, încheiate ulterior zilei în care medicul a fost omorât, o parte dintre bijuteriile sustrase fiind deja amanetate. La locuinţa complicelui au fost găsite un ceas şi telefonul mobil aparţinând victimei.

Pe numele celor doi, instanţa de judecată a emis mandate de arestare preventivă.

Medicul de 72 de ani a fost găsit mort după un incendiu izbucnit în apartamentul său din Sectorul 3 al Capitalei, în seara de 31 martie. Anchetatorii au stabilit că bărbatul fusese înjunghiat înainte ca locuinţa să fie incendiată.