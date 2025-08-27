Noi dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Bruce Willis. „Creierul său îl trădează. Își pierde capacitatea de a vorbi. Am învățat să ne adaptăm”

Creierul lui Bruce Willis (70 de ani) „îl trădează”, iar „limbajul său se deteriorează”, a dezvăluit soția sa, Emma Heming Willis, la mai bine de doi ani de când actorul a fost diagnosticat cu demență frontotemporală, informează ziarul britanic The Guardian.

„Bruce este încă foarte mobil. Bruce se bucură de o sănătate foarte bună în general”, a declarat Heming Willis pentru Diane Sawyer într-o emisiune specială difuzată marți de postul tv american ABC. „Doar creierul său îl trădează. Își pierde capacitatea de a vorbi. Am învățat să ne adaptăm și avem o modalitate de a comunica cu el, care este doar diferită.”

În 2022, familia lui Willis a anunțat că starul din filmele Die Hard și Al șaselea simț se va retrage din actorie după ce a fost diagnosticat cu afazie – o tulburare cerebrală care duce la dificultăți de limbaj sau vorbire.

„Pentru cineva care era foarte vorbăreț și foarte implicat, era doar puțin mai tăcut și, când familia se reunea, se retrăgea puțin”, a declarat Heming Willis pentru ABC despre simptomele inițiale ale soțului ei.

„Se simțea puțin distant, puțin rece, nu ca Bruce, care era foarte cald și foarte afectuos. Faptul că devenise complet opusul era alarmant și înfricoșător.”

La un an după diagnosticarea afaziei, Willis a primit un alt diagnostic, de demență frontotemporală. „Deși este dureros, este o ușurare să avem în sfârșit un diagnostic clar”, a declarat familia lui Willis la momentul respectiv într-o declarație comună, semnată de fiicele sale, soția și fosta soție, Demi Moore.

Heming și Bruce Willis sunt căsătoriți din 2009 și au doi copii împreună.