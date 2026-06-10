Noi informații de la ASF pentru toți șoferii: Dacă te lovește una din cele 16.000 mașini cu RCA la DallBogg trebuie să suni în Bulgaria pentru despăgubiri / Mai exact, unde și ce trebuie să faci



Românii care vor avea accidente în trafic cu una dintre cele 16.000 de mașini cu asigurări RCA în vigoare la DallBogg, firmă bulgară rămasă fără autorizație de funcționare, nu au altă opțiune decât să sune firma din Bulgaria pentru a cere despăgubiri, a precizat pentru publicul HotNews Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acesta este principiul. Aplicarea lui e descrisă de ASF în articolul amplu, pornind de la numărul de telefon.

Indiferent unde ești tu asigurat, dacă mașina ta este lovită de o mașină cu RCA emis de DallBogg, se aplică regula că vei contacta direct compania de asigurări care a emis polița RCA pentru mașina șoferului care a făcut accidentul. Există o singură excepție, explicată în articol.

Însă de ce ne putem adresa doar în Bulgaria, nu în România?

Și care este, concret, procedura de urmat pentru cei implicați în accidente rutiere.

ASF spune că toate polițele RCA emise de DallBogg rămân valabile până la expirarea contractului. Sau până la momentul în care o instanță competentă din Bulgaria va decide deschiderea procedurii de insolvență împotriva acestei firme.

ASF susține că aceste informații către publicul din România vin după ce a primit explicațiile de la autoritatea similară din țara vecină.

Cum s-a ajuns aici

Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) din Bulgaria i-a retras marți autorizația de funcționare asigurătorului DallBogg, firmă la care românii și-au asigurat RCA peste 200.000 de mașini până la 1 iulie 2025, când activitatea i-a fost suspendată din cauza problemelor cu plata daunelor.

„În România sunt în prezent aproximativ 16.000 de mașini cu asigurări RCA la DallBogg, care vor expira până la finalul lunii iunie”, a precizat marți pentru HotNews Sorin Mititelu, vicepreședintele ASF, care așteaptă acum informații din Bulgaria privind modul în care se vor plăti daunele.

Ce regulă se aplică

Dacă mașina ta este lovită de o mașină cu RCA emis de DallBogg, vei contacta direct compania de asigurări care a emis polița RCA pentru mașina șoferului vinovat.

Asta dacă nu ai clauza de decontare directă, aplicabilă la accidente ușoare. Atunci poți deschide dosarul la propriul asigurator, care va recupera apoi banii de la asiguratorul mașinii care te-a lovit.

HotNews a revenit miercuri și a solicitat explicații. Răspunsurile ASF:

„Asiguratul nu trebuie să considere că polița a încetat automat doar ca urmare a retragerii licenței societății”



HotNews: Ce trebuie să știe românii care dețin cele aproximativ 16.000 de polițe RCA încă valide de la DallBogg? Cât timp mai sunt valide? Pot cere restituire de primă pentru perioada rămasă? Dacă da, unde se pot adresa?

ASF: Românii care dețin polițe RCA DallBogg aflate încă în vigoare trebuie să știe, în primul rând, că retragerea autorizației de funcționare a societății nu înseamnă, în mod automat, încetarea imediată a tuturor polițelor existente.

Potrivit informațiilor transmise de Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria, polițele RCA rămân valabile până la expirarea contractului sau până la momentul în care o instanță competentă din Bulgaria ar decide deschiderea procedurii de insolvență împotriva DallBogg Life and Health AD.

Prin urmare, dacă o poliță RCA DallBogg este încă în perioada de valabilitate, aceasta rămâne activă în prezent, iar asiguratul nu trebuie să considere că polița a încetat automat doar ca urmare a retragerii licenței societății.

În ceea ce privește restituirea de primă pentru perioada rămasă până la expirare, informațiile transmise de autoritatea bulgară arată că, pentru asigurații cu reședința obișnuită în România, înainte de declararea insolvenței, contractele de asigurare pot fi denunțate în condițiile legislației române aplicabile contractelor de asigurare.

Încetarea contractului cu firma din Bulgaria trebuie urmată de un contract nou de RCA pentru România

Asiguratul care dorește denunțarea poliței trebuie să se adreseze societății DallBogg Life and Health AD, cu o solicitare scrisă de încetare a contractului și de restituire a părții de primă aferente perioadei rămase neacoperite.

Este esențial ca, înainte de denunțarea poliței sau cel târziu simultan cu aceasta, șoferul să încheie o nouă poliță RCA valabilă la un alt asigurător autorizat. RCA este obligatorie, iar circulația fără o poliță valabilă atrage sancțiuni și expune șoferul unui risc financiar major în cazul producerii unui accident.

Cei 4 pași

Ce poate face în prezent un asigurat român care este lovit de un șofer a cărui mașină este asigurată RCA la DallBogg? Unde trebuie să se adreseze pentru a cere despăgubiri? Vă rugăm să precizați exact pașii procedurali.

În prezent, persoana păgubită într-un accident produs de un vehicul asigurat RCA la DallBogg trebuie să solicite despăgubiri de la DallBogg Life and Health AD, societatea care a emis polița RCA valabilă.

Pașii procedurali sunt următorii:

În primul rând, persoana păgubită trebuie să obțină documentul de constatare a accidentului. În funcție de situație, acesta poate fi procesul-verbal de constatare a contravenției ori formularul „Constatare amiabilă de accident”, dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru folosirea acestuia. Persoana păgubită trebuie să notifice dauna către DallBogg. Persoana păgubită trebuie să transmită către DallBogg documentele aferente dosarului de daună, respectiv documentul de constatare a accidentului, datele de identificare ale persoanelor implicate, copia poliței RCA, documentele vehiculului, fotografii, precum și orice alte documente solicitate pentru instrumentarea dosarului. Persoana păgubită trebuie să păstreze dovada transmiterii documentelor, numărul dosarului de daună, corespondența cu asigurătorul și orice răspuns primit.

Telefon pentru apeluri din străinătate: +359 2 4026 402

Responsabilitatea pentru deschiderea dosarului de daună, instrumentarea acestuia și plata despăgubirii datorate revine în continuare DallBogg Life and Health AD, pentru polițele aflate în vigoare. Retragerea licenței nu transferă automat, în acest moment, obligația de plată către o altă entitate.

Datele de contact indicate pentru DallBogg sunt:

ASIGURARE JSC DALLBOGG: VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE

strada G.M. DIMITROV nr.1

SOFIA, BULGARIA

Telefon pentru apeluri din Bulgaria: 0700 16 406

Telefon pentru apeluri din străinătate: +359 2 4026 402

E-mail: info@dallbogg.com

E-mail: bonds.ro@dallbogg.com

Website: https://dallbogg.com/ro/

După ce o instanță de judecată din Bulgaria va decide insolvența companiei, beneficiarii polițelor de asigurare emise de societatea DallBogg se vor putea adresa Fondului de Garantare a Asiguraților din România. Mai multe detalii AICI

Ne adresăm doar în Bulgaria, nu în România

Păgubiții DallBogg se pot adresa în prezent către organismele din România, BAAR sau FGA, pentru a cere despăgubiri în contul acestei firme căreia i-a fost retrasă licența?

În acet moment, păgubiții trebuie să se adreseze DallBogg Life and Health AD. Aceștia se vor putea adresa FGA doar în momentul în care o instanță va decide intrarea în insolvență a companiei. Fondul va putea instrumenta și plăti dosarele de daună în contul Fondului de garantare din Bulgaria, aferente asigurărilor RCA.

Polițele aflate în vigoare nu au încetat automat prin simplul fapt al retragerii autorizației, iar DallBogg continuă să fie responsabilă pentru gestionarea cererilor de despăgubire și pentru plata despăgubirilor datorate în baza contractelor valabile.

FGA are un acord cu Fondul de Garantare din Bulgaria pentru a prelua cererile de plată făcute de păgubiții DallBogg din România?

Obligațiile și drepturile celor două scheme de garantare rezultă din prevederile Directivei europene 2021/2118 privind asigurarea de răspundere civilă auto.

Suplimentar, pentru aspecte operaționale, cele două scheme de garantare pot încheia acorduri de colaborare. Mai multe detalii AICI.

Instanțele de judecată sunt în România

Cum ar trebui să funcționeze acest mecanism astfel încât păgubiții DallBogg din România să nu fie nevoiți să-și caute dreptatea în Bulgaria?

Orice dispută juridică se tranșează în locul indicat prin contractul de asigurare. În cazul asigurării RCA, legea aplicabilă este legea română, iar instanțele de judecată sunt cele de drept comun din România.

Executarea unei sentințe dată de o instanță din România, ce vizează o entitate dintr-un alt stat al UE, se va realiza potrivit acordurilor bilaterale dintre cele două state și a convențiilor aplicabile la nivelul UE.

DioDea Management S.R.L. nu mai primește cereri

Se mai pot adresa păgubiții RCA ai DallBogg din România la DioDea Management S.R.L. pentru a cere despăgubiri în caz de accident, în condițiile în care acestui asigurător i-a fost retrasă licența?

Nu. În prezent, păgubiții RCA din România ai DallBogg nu se mai pot adresa societății DioDea Management S.R.L. pentru deschiderea sau instrumentarea dosarelor de daună.

În contextul retragerii autorizației de funcționare a DallBogg Life and Health AD de către autoritatea de supraveghere financiară din Bulgaria, cererile de despăgubire trebuie transmise direct către asigurător, la datele de contact comunicate de acesta.

Responsabilitatea pentru gestionarea cererilor de despăgubire și pentru plata despăgubirilor datorate revine în continuare DallBogg Life and Health AD, pentru contractele aflate în vigoare, până la expirarea acestora sau până la o eventuală decizie a instanței competente din Bulgaria privind deschiderea procedurii de insolvență.

ASF recomandă persoanelor păgubite să păstreze dovada transmiterii cererii de despăgubire, toate documentele depuse, corespondența cu societatea și orice număr de înregistrare sau confirmare primită.

HotNews a solicitat clarificări legate de DioDea Management SRL, plecând de la un comunicat ASF din iunie 2025 în care s-a decis suspendarea activității DallBogg în România.

ASF comunica atunci că, dacă ești păgubit RCA la DallBogg și vrei să ceri despăgubiri, trebuie să te adresezi reprezentantului de daună al asigurătorului de pe teritoriul României (în cazul DallBogg este compania DioDea Management S.R.L. – https://diodea.eu/ro/, https://dallbogg.com/ro/contacts/), cu procesul-verbal de constatare a contravenției și/sau autorizaţia de reparaţie eliberate de poliţie sau, în funcție de situație, cu formularul „Constatare amiabilă de accident”.

Explicațiile Fondului de Garantare a Asiguraților din România





Fondul de Garantare al Asiguraților (FGA) din România a venit la rândul său miercuri cu explicații privind diferențele privind legislația și schemele de garantare din cele două țări.

„Contractele de asigurare RCA în vigoare rămân valabile până la data expirării acestora sau până la momentul la care instanța bulgară competentă dispune deschiderea procedurii de faliment sau lichidare a DallBogg Life and Health AD, oricare dintre aceste momente survine primul.

Retragerea autorizației nu echivalează, din punct de vedere juridic, cu deschiderea procedurii de faliment — acestea sunt momente distincte, cu consecințe legale diferite atât sub legislația bulgară, cât și sub legislația română aplicabilă”, notează FGA.

Ce diferențe sunt între schemele de garantare din România și Bulgaria

Cele două sisteme legislative prezintă diferențe procedurale importante pentru creditorii rezidenți în România, spune FGA.

„Potrivit legislației europene, răspunderea pentru plata despăgubirilor RCA este garantată de Fondul de Garantare din Bulgaria, în calitate de schemă de garantare a statului membru de origine. În ceea ce privește mecanismul român, plata sumelor cuvenite de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) din România se poate face doar după deschiderii procedurii de faliment, cu privire la care autoritatea din Bulgaria, autoritate care va comunica soluția instanței competente din Bulgaria”, afirmă FGA.

Prin urmare, FGA poate, potrivit Legii nr. 213/2015, să primească și să soluționeze cereri de plată sau cereri de deschidere a dosarelor de daună în legătură cu DallBogg Life and Health AD după publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene a deciziei de deschidere a procedurii de faliment sau lichidare.

În acel moment asigurătorul bulgar poate proceda la predarea evidenței complete a dosarelor de daună și a evidențelor tehnico-operative și contabile aferente contractelor de asigurare.

De precizat este că decizia de retragere a autorizației este una administrativă asumată de autoritatea de supraveghere din Bulgaria (FSC).

Decizia care poate fi contestată de asigurătorul bulgar, în termen legal, singura în măsură să stabilească și să dispună deschiderea procedurii de faliment fiind instanța competentă din Bulgaria.

Demersurile inițiate de către FGA pentru protecția imediată a creditorilor rezidenți

Până la declanșarea falimentului, FGA va transmite asigurătorului toate cererile de deschidere dosare de daună/cererile de plată în vederea soluționării acestora.

Ulterior deschiderii procedurii de faliment, procesarea cererilor și plata despăgubirilor se va desfășura în numele și contul Fondul de garantare din Bulgaria, de către Fondul de garantare din România.

Accesul FGA la informații

Întrucât DallBogg a activat în România exclusiv în regim FoS, informațiile privind evidenţa contractelor de asigurare în vigoare la data retragerii autorizației, precum și baza de date a dosarelor de daună se află în posesia societății și vor fi gestionate de către administratorii /chestorii numiți de FSC Bulgaria. FGA nu are acces direct la aceste date în această etapă procedurală.

Totodată, FGA va transmite asigurătorului, prin reprezentant bulgar sau în cazul unei înțelegeri, Organismului de Insolvență din Bulgaria, toate cererile de deschidere a dosarelor de daună și cererile de plată depuse până în prezent de petenții rezidenți în România în legătură cu DallBogg Life and Health AD, în vederea soluționării acestoraîn această etapă procedurală.

FSC Bulgaria a publicat câteva informații privind pașii următori, entitățile competente și procedurile de despăgubire. Vă recomandăm să accesați comunicatul autorității bulgare la linkul publicat pe site-ul FSC Bulgaria https://www.fsc.bg/komisiyata-za-finansov-nadzor-otne-liczenza-za-zastrahovane-na-zad-dallbogg-zhivot-i-zdrave-ad/

Procedura de urmat pentru cei implicați în accidente rutiere

Până la clarificarea tuturor detaliilor procedurale și a momentului activării mecanismelor de garantare, persoanele implicate în accidente rutiere produse de vehicule asigurate RCA la DallBogg Life and Health AD sunt rugate să respecte procedura standard de constatare a accidentului: