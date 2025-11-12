Noi informații despre campania prezidențială a lui Nicușor Dan: AEP i-a confiscat peste 210.000 de lei și i-a aplicat cinci amenzi. „Plăți pentru campania electorală din alte conturi bancare decât cele notificate la AEP”

Pe lângă suma confiscată și amenzi, AEP nu i-a rambursat actualului președinte 930.000 de lei. Motivele sunt „că au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale. Au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP, în cuantum total de 870.384,10 lei”.

Autoritatea Electorală Permanentă confirmă, într-un răspuns pentru HotNews, că nu a rambursat președintelui Dan 930.000 de lei și explică de ce.

În documentul primit de Hotnews, se precizează că Nicușor Dan a primit cinci amenzi din partea Autorității și i s-au confiscat peste 210.000 de lei.

De ce a fost amendat

Instituția care controlează finanțarea partidelor și a campaniilor electorale precizează că Nicușor Dan a solicitat pentru rambusare 60.8 milioane de lei, dar că suma primită este de 59.9 milioane de lei.

„Suma invalidată și nerambursată este de 930.283 de lei”, a precizat AEP. Președintele Dan a recunoscut, miercuri, într-o conferință de presă, decizia Autorității și a declarat că o va contesta în instanță.

În răspunsul pentru Hotnews.ro, Autoritatea Electorală Permanentă susține că a aplicat și cinci amenzi lui Nicușor Dan și că i-a confiscat peste 200.000 de lei.

amendă de 20.000 lei pentru încălcarea legii: „afișaj electronic stradal în Piața Victoriei în timpul campaniei electorale”.

Legea care reglementează finanțarea și desfășurarea campaniilor electorale interzice la articolul 36 ca un candidat să aibă panotaj sau afișaj stradal în timpul campaniei electorale. Publicitatea outdoor este permisă doar în timpul precampaniei electorale.

amendă de 20.000 lei pentru utilizarea mașinii de serviciu aflată în patrimoniul Primăriei Municipiului București, pentru a se deplasa cu scopul sprijinirii activității campaniei electorale proprii.

Nicușor Dan a primit și un avertisment din partea AEP pentru „afișarea unor bannere pe geamurile hotelului Cișmigiu ce aveau inscripționat sloganul “Om onest!”, iar pe fundal se regăsea imaginea domnului Dan Nicușor-Daniel, în timpul campaniei electorale”

amendă de 15.000 lei și cu confiscarea sumei de 150.839,85 lei. Sancțiunea a fost aplicată pentru că Nicușor Dan a încasat, potrivit AEP, „venituri și a efectuat plăți pentru campania electorală din alte conturi bancare decât cele notificate la AEP – aferente comisioanelor percepute de platformele care se ocupau de colectarea donațiilor online pentru campania electorală”;

amendă de 15.000 lei și cu confiscarea sumei de 59.899,00 lei pentru „donații recurente colectate prin intermediul platformelor online a căror valoare a fost mai mare de 25.000,00 lei, fără a exista încheiat un înscris autentic între respectivii donatori și competitorul electoral”;

amendă de 15.000 lei pentru că „a angajat cheltuieli electorale pentru turul al doilea cu depășirea limitei maxime admise de legislația în vigoare”. Totodată, a primit și avertisment pentru că „a încasat contribuții pentru turul al doilea cu depășirea limitei maxime admise de legislația în vigoare”.

Nu doar actualul președinte Dan a fost sancționat pentru desfășurarea campaniei, precizează AEP, în răspunsul pentru HotNews.ro.

Patru persoane fizice au fost sancționate fiecare cu amendă de 15.000 de lei pentru că „în calitate de actori politici au postat în mediul online materiale de propagandă electorală pentru susținerea domnului Dan Nicușor-Daniel, fără ca aceste materiale să fie etichetate conform prevederilor legale în vigoare”.

„De asemenea, o persoană juridică a fost sancționată cu amendă în valoare de 30.000 lei pentru propaganda electorală realizată pe site-ul dexonline.ro, iar o altă persoană juridică cu amendă în valoare de 20.000 lei pentru că s-au transmis SMS-uri și e-mail-uri pe cheltuiala unei alte persoane pentru promovarea domnului Dan Nicușor-Daniel”, transmite AEP pentru HotNews.ro.

De ce s-au invalidat 930.000 de lei

Autoritatea Electorală Permanentă explică în ce au constat „donațiile neconforme” primite de candidatul Nicușor Dan în campania prezidențială din 2025.

„Au fost efectuate plăți aferente cheltuielilor electorale, provenite din donații recurente colectate prin intermediul platformelor online a căror valoare a fost mai mare de 25.000,00 lei, fără a exista încheiat un înscris autentic între respectivii donatori și competitorul electoral, sub sancțiunea nulității absolute, în cuantum total de 59.899,00 lei”, este poziția AEP.



În consecință, suma menționată nu a fost rambursată candidatului Dan.

Un alt motiv prezentat de AEP în răspunsul pentru HotNews.ro îl reprezintă cheltuielile electorale pentru „care nu se probează realitatea și exactitatea serviciului prestat”.

„De exemplu au fost solicitate spre rambursare cercetări sociologice realizate în afara campaniei electorale. Au fost difuzate materiale de propagandă electorală produse de firme ce nu erau în relații contractuale cu candidatul independent conform documentelor depuse la AEP, în cuantum total de 870.384,10 lei”, explică Autoritatea Electorală Permanentă în răspunsul pentru HotNews.

Suma menționată a fost și ea invalidată.

Autoritatea Electorală Permanentă a verificat sumele cheltuite de toți candidații la alegerile prezidențiale din 2025. George Simion, președintele AUR și fost candidat, a anunțat că nu a primit 17.5 milioane de lei de la AEP.