Noi informații despre tragedia de aseară din centrul Brașovului

Una dintre victimele accidentului produs marţi seara, în centrul oraşului Braşov, este în stare gravă, internată pe secţia ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov, cu politraumatisme, intubată şi ventilată, au precizat reprezentanţii spitalului, scrie Agerpres.

Conform SCJU, şi şoferul care a produs accidentul a fost adus la UPU, unde a fost consultat şi i s-a recomandat internarea, dar a refuzat-o.

Două persoane au fost declarate decedate în urma accidentului petrecut marţi seară pe strada Mureşenilor din municipiul Braşov, în care un autoturism a lovit un grup de pietoni aflaţi pe trotuar.

Potrivit ISU Braşov, accidentul s-a produs în jurul orei 21:00, un autoturism lovind trei pietoni care se aflau pe trotuar.

Un șofer de 50 de ani, aflat la volanul unui Duster, a pierdut controlul autoturismului, a trecut peste spațiul verde din zona sensului giratoriu și a ajuns pe trotuar, unde a lovit trei pietoni: doi turiști germani și un român, scrie publicația locală Transilvania 365.

În urma impactului, românul de 26 de ani și unul dintre turiștii germani, în vârstă de 34 de ani, au murit, în ciuda intervenției echipajelor medicale.

Întregul accident a fost surprins de camerele video din zonă.