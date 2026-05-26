Noi lucrări în centrul Bucureștiului. Trafic închis pe un sens din zona Piața Unirii

Circulaţia rutieră în zona fântânilor din Piaţa Unirii, pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Naţională, se închide, de miercuri dimineaţa, a anunţat primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, scrie Agerpres.

El a scris, marţi, pe Facebook că urmează ca fluxul de trafic să fie mutat temporar pe laterala din dreapta a pieţei, dinspre restaurantul Horoscop.

Daniel Băluţă a precizat că măsura, aprobată de Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Bucureşti, nu va afecta semnificativ circulaţia şi va permite constructorilor care refac planşeul Unirii să continue realizarea piloţilor şi a altor lucrări specifice în zona a treia a proiectului.