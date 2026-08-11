Noi norme privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje intră în vigoare în UE. Limite stricte pentru așa-numitele „chimicale eterne”

Comisia Europeană a anunţat marţi că noile norme în temeiul Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje se vor aplica începând din 12 august, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

„De acum înainte vor exista limite stricte privind prezenţa substanţelor perfluoroalchilate şi polifluoroalchilate (PFAS-uri, cunoscute sub denumirea de „substanţe chimice eterne”) în ambalajele care intră în contact cu produsele alimentare, protejând şi mai mult consumatorii şi mediul înconjurător”.

„Definiţiile, de exemplu cele pentru fabricanţii şi producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorilor pentru ambalaje, vor fi acum armonizate în întreaga UE. Anumite marcaje şi informaţii vor fi acum necesare şi pentru ambalaje, asigurând faptul că producătorii sau importatorii de ambalaje pot fi identificaţi şi contactaţi, după caz”, a precizat Comisia Europeană în comunicat, potrivit Agerpres.

Alte norme suplimentare în temeiul Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje vor intra în vigoare treptat.

Majoritatea obligaţiilor vor deveni aplicabile începând din 2030, inclusiv normele privind posibilitatea de reciclare, obiectivele de reutilizare sau formatele foarte mici de ambalaje din plastic de unică folosinţă utilizate în hoteluri şi în restaurante, a informat Executivul comunitar.

Fiecare european aruncă o jumătate de kilogram de ambalaje pe zi

Comisia Europeană spune că va continua să colaboreze îndeaproape cu părţile interesate şi cu statele membre pentru a sprijini punerea în aplicare eficientă şi practică pe teren. Pentru a facilita aplicarea uniformă a noilor norme privind ambalajele în întreaga UE şi pentru a simplifica respectarea normelor, Comisia a publicat orientări referitoare la punerea în aplicare a Regulamentului privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, precum şi un document actualizat cu întrebări frecvente.

În medie, fiecare european aruncă o jumătate de kilogram de ambalaje pe zi – de la pahare de unică folosinţă pentru cafea la capsule pentru băuturi, folii din plastic sau colete de cumpărături online. Regulamentul va ajuta la abordarea în continuare a provocărilor de mediu cauzate de ambalaje şi va reduce dependenţa Europei de combustibilii fosili importaţi din care sunt fabricate aproape în întregime ambalajele din plastic. El va contribui la consolidarea pieţei unice a ambalajelor şi va facilita activităţile comerciale transfrontaliere prin intermediul unor norme comune, a mai anunţat Comisia Europeană.

„Noul Regulament privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje este o investiţie în viitorul Europei: el va ajuta la reducerea deşeurilor, la sporirea gradului de reciclare, la creşterea siguranţei pentru consumatori a ambalajelor care intră în contact cu produsele alimentare (prin limitarea substanţelor nocive precum PFAS-urile) şi la reducerea dependenţei noastre de materialele virgine. Aceştia sunt paşi esenţiali către o economie cu adevărat circulară. În acelaşi timp, regulamentul va înlocui normele naţionale fragmentate care sunt dificil de navigat pentru operatorii economici de pe piaţa internă. Însă noile norme presupun, de asemenea, costuri de ajustare şi am colaborat intens cu operatorii de pe piaţă pentru a pune în aplicare noile norme într-un mod pragmatic şi nebirocratic”, a afirmat comisara pentru mediu, rezilienţă în domeniul apei şi o economie circulară competitivă, Jessika Roswall.