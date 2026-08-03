„Noi nu suntem Olanda”. Un reputat economist spune cum a evitat România să fie retrogradată la „junk” și vine cu un avertisment

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a declarat că nu „rugămințile” au făcut agenția de rating Fitch să se răzgândească în evaluarea României, precum și că „marea preocupare” în ceea ce privește țara noastră se referă la incertitudinea de pe scena politică, nu la traiectoria deficitului bugetar.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Fitch a anunțat că România rămâne la ratingul „BBB-”, însă din redactare s-a remarcat imediat că decizia inițială a agenției fusese retrogradarea și că a revenit asupra ei după o contestație a Guvernului de la București.

„Mie îmi pare bine că Fitch și-a reexaminat poziția. Să știți că această reexaminare nu a fost determinată de rugăminți ale Guvernului român. În sensul că am văzut și exprimări de genul «milogeală», «implorare». Oameni buni, și mă gândesc chiar la colegi de-ai mei, din sistemul bancar, din sistemul instituțiilor publice cu prerogative în domeniul financiar și Banca Națională, păi dumneavoastră credeți că această reexaminare ar fi schimbat opinia inițială dacă nu ar fi existat niște date concrete? Nu supoziții”, a comentat Daniel Dăianu, luni seară, la Antena 3.

Dăianu: „Există o mare incertitudine privind procesul politic din România”

Șeful Consiliului Fiscal crede că incertitudinea referitoare la procesul politic, nu traiectoria deficitului bugetar, ar fi putut duce la o retrogradare a ratingului de țară.

„Cum poți să retrogradezi o țară care a făcut o corecție de la peste 9% deficit, în 2024, la aproximativ 6%? Chiar Fitch spune că, în 2026, deficitul poate să fie sub 6% din PIB. Mai mult de trei puncte procentuale (…). De ce n-au retrogradat România când deficitul era peste 9% din PIB? Cum retrogradezi când deficitul va ajunge, la finele lui 2026, la în jur de 6% din PIB? Ce motiv ai? Ar exista o explicație, ea poate fi desprinsă din citirea atentă a acestui comunicat, și anume există o mare incertitudine privind procesul politic din România, pentru că s-a creat un haos politic”, a avertizat Daniel Dăianu.

El consideră că „Guvernul Bolojan în mod normal nu trebuia să pice, chiar dacă, să spunem, au fost unele măsuri controversate”.

„Și chiar dacă a picat acest guvern, dar atât timp cât nu ai un guvern cu puteri depline, când există această vânzoleală politică, preocuparea este, va avea România un guvern cu puteri depline într-o perioadă de timp prefigurabilă? Se va putea elabora un proiect de buget pentru 2027 care să arate că nu vor fi inversate măsurile adoptate în 2025 și 2026? Pentru că aceasta e marea preocupare. Ei au mari semne de întrebare vizavi de ce se va întâmpla în România”, a adăugat șeful Consiliului Fiscal.

Economistul a subliniat că România are nevoie de „un guvern cu puteri depline, care să construiască bugetul pentru 2027, să facă tot ceea ce se poate face pentru absorbția fondurilor europene, pentru operaționalizarea programului SAFE, de întărire a capacității de apărare”.

„Aceste deziderate nu sunt academice. Acum ele au concretețe, pentru că comunicatul agenției Fitch, pe de o parte, apreciază corecția care a fost făcută, dar pune pe tapet situația politică. Pentru că noi nu suntem Olanda, unde ai un institut, Institutul Tinbergen, care formulează politica economică a Olandei, indiferent de ce guvern este”, a mai declarat Daniel Dăianu.