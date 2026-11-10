Noi numiri la Televiziunea publică și Radio, după o „înțelegere între partide”. Numele vehiculate înainte de votul din Parlament

Camera Deputaților și Senatul se reunesc marți, începând cu ora 12:00, în ședință de plen comun pentru a desemna noi membri ai Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, precum și un consilier de conturi care să exercite atribuțiile de președinte al Curții de Conturi, potrivit Agerpres.



Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis săptămâna trecută declanșarea procedurilor pentru desemnarea unor membri ai Consiliilor de Administrație ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune.



Audierea candidaților pentru aceste funcții propuși de partidele parlamentare urmează să aibă loc marți, începând cu ora 9:30, în Comisiile pentru cultură ale Camerei Deputaților și Senatului.



Interimatele directorilor SRTV, Sorina Matei, și SRR, Răzvan Dincă, expiră în această săptămână.

Ei au preluat provizoriu conducerea după ce Curtea Constituțională a dat câștig de cauză AUR, care a reclamat că numirile anterioare nu au respectat algoritmul politic din Parlament.

Sorina Matei va fi susținută de AUR pentru a rămâne președinte-director general la Societatea Română de Televiziune, iar Răzvan Dincă va fi susținut de PSD pentru a rămâne președinte-director general la Societatea Română de Radiodifuziune, au declarat surse politice pentru Agerpres.

„Este o înțelegere între partide”



Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat luni că pentru numirea, în plenul Parlamentului, unor membri în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR a existat „o înțelegere între partide”.



Întrebat, într-o conferință de presă, dacă prin votul pentru membrii SRR și SRTV va fi testată o anumită majoritate în Parlament, Peiu a răspuns: „Este o înțelegere între partide”.



Potrivit senatoarei Cristina Dumitrescu, propunerile AUR pentru SRTV sunt: Sorina Matei și Cora Muntean (titulari) și Titi Dincă și Rafael Udriște (supleanți), iar la SRR – Maria Țoghină și Sorin Bejan (titulari) și Cristian Curte și Maria Ribana Pătrașcu-Cornaciu (supleanți).