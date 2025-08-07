Noi reguli la jocurile de noroc în localități: Primăriile și consiliile locale decid dacă le permit și ce taxă locală anuală vor cere

Primăriile vor putea aproba sau interzice desfășurarea jocurilor de noroc în localitățile pe care le gestionează, în funcție de prioritățile de dezvoltare locală, planificarea urbană, protecția ordinii publice și a sănătății comunității, potrivit unui proiect de lege scos în consultare publică joi de Ministerul Dezvoltării. Proiectul face parte din al doilea pachet de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului bugetar.

Proiectul de lege privind reforma administrației publice poate fi consultat AICI.

Proiectul de act normativ aduce o schimbare majoră în reglementarea jocurilor de noroc în România, transferând o parte semnificativă din puterea de decizie de la nivel central către autoritățile locale.

În prezent, licența de organizare și autorizația de exploatare a jocurilor de noroc permite unui operator autorizat să își desfășoare activitatea pe întregul teritoriu al României, fără alte avize, aprobări sau taxe locale.

Autoritatea administrației publice locale este doar notificată înainte de începerea activității, neavând atribuții decizionale sau de reglementare privind amplasarea ori limitarea activității pe raza sa teritorială.

Operatorii de jocuri de noroc, obligați să aibă aviz de la primării

Proiectul de lege propune să ofere primăriilor și consiliilor locale instrumentele necesare pentru a gestiona impactul social și urban al sălilor de jocuri de noroc.

Operatorii de jocuri de noroc vor fi obligați să dețină autorizație de funcționare locală de la autoritatea administrației publice locale pe raza căruia își desfășoară activitatea, potrivit unei modificări la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc.

Zone delimitate și taxă anuală locală

Se introduce, de asemenea, posibilitatea expresă de delimitare a zonelor în care aceste activități pot fi desfășurate.

„Spaţiul propus este autorizat de autoritatea administrației publice locale, pe baza politicii stabilite de către consiliul local, și înregistrat la oficiul registrului comerţului de către organizatorul în cauză conform prevederilor legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţilor comerciale în cadrul imobilelor şi îndeplineşte cerinţele prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă”, se menționează în proiectul e lege.

În plus, primăriile vor avea dreptul de a impune o taxă locală distinctă, care să reflecte costurile indirecte generate de prezența acestui tip de activitate economică – inclusiv cele legate de asistența socială, ordine publică și servicii comunitare.

Taxa anuală locală va fi stabilită de către Consiliul local.

„Acest fenomen este corelat cu apariția dependențelor patologice”

Ministerul Dezvoltării subliniază faptul că „în prezent autoritățile locale sunt reduse la un simplu rol de notificare, fără nicio pârghie reală de decizie sau reacție instituțională, deși impactul social și economic al jocurilor de noroc este resimțit direct în comunitățile locale”.

„Totodată, măsura are și o valoare normativă de descurajare a extinderii necontrolate a jocurilor de noroc, în special în localități mici, zone defavorizate sau cartiere vulnerabile social, unde acest fenomen este corelat cu accentuarea inegalităților, apariția dependențelor patologice, scăderea calității vieții și slăbirea coeziunii comunitare. Prin transferul unui instrument decizional la nivelul administrației publice locale, se creează premisele pentru un control public real asupra unei activități economice cu risc social ridicat, adaptat contextului fiecărei comunități”, se mai arată în nota de fundamentare.

Proiectul face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale al Guvernului menite să reducă deficitul bugetar, pentru care cabinetul a anunțat că va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.