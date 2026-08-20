Noi reguli pentru terasele din Centrul Vechi al Bucureștilor. Primăria vrea mai multă curățenie și mai puțin zgomot

Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, joi, cu 41 de voturi ”pentru”, fără voturi contra sau abțineri,, un nou regulament pentru Centrul Istoric, cu reguli mai stricte pentru salubrizare, terase, aprovizionare şi zgomot, informează News.ro.

Centrul Istoric al Capitalei ar urma să funcţioneze după un set nou de reguli privind curăţenia, colectarea deşeurilor şi activitatea comercială. Proiectul de hotărâre al Consiliului General al Municipiului Bucureşti propune aprobarea unui regulament care îl înlocuieşte pe cel adoptat în 2018. Documentul justifică schimbarea prin densitatea mare de restaurante şi alte unităţi comerciale, precum şi prin numărul ridicat de bucureşteni şi turişti care ajung zilnic în zonă.

Perimetrul vizat este cel delimitat de Bulevardul I.C. Brătianu, strada Halelor, Splaiul Independenţei, Calea Victoriei şi Bulevardul Regina Elisabeta.

Colectarea separată a deșeurilor în saci cu cod QR

Una dintre principalele schimbări este introducerea colectării separate a deşeurilor în şase categorii: hârtie-carton, plastic/PET şi doze de aluminiu, sticlă, deşeuri biodegradabile şi alimentare, textile şi deşeuri periculoase provenite din deşeurile municipale.

Sacii folosiţi pentru colectare vor trebui să fie identificaţi cu date despre tipul de deşeu şi cu elemente precum coduri de bare sau coduri QR. Potrivit proiectului, operatorul de salubrizare va pune la dispoziţie atât sacii, cât şi etichetele necesare.

Colectarea deşeurilor amestecate va fi interzisă. Operatorul va putea refuza ridicarea deşeurilor predate în amestec şi va trebui să sesizeze Poliţia Locală pentru luarea măsurilor prevăzute de lege.

Noul regulament stabileşte şi un program strict de colectare. Hârtia şi cartonul, precum şi textilele, vor fi colectate lunea, miercurea şi vinerea. Plasticul, PET-urile, dozele de aluminiu, sticla şi deşeurile periculoase vor fi ridicate marţea, joia şi sâmbăta, iar deşeurile biodegradabile şi alimentare vor fi colectate zilnic.

Colectarea se va face exclusiv între orele 06:00 şi 10:00. Operatorului îi este interzis să ridice gunoiul în afara intervalului stabilit.

Şi comercianţii care au terase vor avea obligaţii suplimentare. Aceştia trebuie să asigure permanent curăţenia şi spălarea zonei ocupate de terasă şi a trotuarului aferent, iar depozitarea deşeurilor rezultate din curăţenie pe domeniul public sau privat este interzisă.

Aprovizionarea se va face doar dimineața

Regulamentul introduce o măsură dură pentru terasele care nu respectă regulile de curăţenie sau limitele aprobate. Nerespectarea condiţiilor de amplasare şi întreţinere poate duce nu doar la amendă, ci şi la retragerea avizului de amplasament al terasei pentru anul în curs.

În cazul agenţilor economici care deţin terase, abandonarea deşeurilor va atrage, de asemenea, pe lângă sancţiunea contravenţională, retragerea avizului de amplasament pentru anul în curs.

Administratorii spaţiilor comerciale vor trebui să amplaseze la intrare recipiente pentru deşeuri de mici dimensiuni, inclusiv cu un compartiment separat pentru mucurile de ţigară, pe care trebuie să le golească şi să le igienizeze permanent. Ei vor trebui, de asemenea, să spele cel puţin săptămânal vitrinele, umbrelele şi mobilierul teraselor şi să colecteze separat uleiul uzat, predându-l unui operator autorizat.

O altă modificare importantă vizează aprovizionarea magazinelor, restaurantelor şi celorlalţi operatori economici. Aceasta va fi permisă exclusiv în intervalul 06:00-10:00, iar vehiculele folosite trebuie să aibă o masă totală maximă autorizată de 3,5 tone.

Muzica dată tare în exterior, interzisă

Proiectul introduce reguli explicite şi pentru poluarea fonică. În Centrul Istoric va fi interzisă folosirea în exteriorul clădirilor a difuzoarelor, amplificatoarelor sau altor sisteme audio pentru difuzarea muzicii ori a altor sunete atunci când acestea generează disconfort fonic şi afectează ordinea şi liniştea publică. Este interzisă şi amplasarea permanentă a unor astfel de echipamente pe faţade, terase sau în apropierea intrărilor, dacă sunetul este direcţionat către domeniul public.

Excepţiile sunt evenimentele publice autorizate şi situaţiile în care există o autorizaţie emisă de autoritatea competentă, cu respectarea limitelor stabilite prin aceasta.

Noul regulament prevede amenzi consistente. Pentru persoane fizice, sancţiunile sunt cuprinse între 1.000 şi 10.000 de lei, în funcţie de abatere. Pentru persoanele juridice, amenzile ajung tot până la 10.000 de lei.

Documentul prevede, de exemplu, amenzi de 5.000-10.000 de lei pentru persoane fizice care nu au contract de colectare a deşeurilor, încalcă anumite reguli privind spaţiile comerciale sau terasele ori încalcă regulile privind poluarea fonică. În cazul firmelor, sancţiunile pentru încălcarea regulilor privind terasele, salubrizarea, abandonarea deşeurilor sau zgomotul pot ajunge la 8.000-10.000 de lei.

Obligații pentru firma de salubritate

Regulamentul nu introduce doar obligaţii pentru comercianţi şi locuitori. Operatorul de salubrizare va trebui să intervină pentru ridicarea deşeurilor stradale şi curăţarea zonei în maximum 45 de minute de la solicitarea Poliţiei Locale, în intervalul 06:00-18:00. Între 18:00 şi 06:00, termenul maxim de intervenţie va fi de 120 de minute.

Coşurile de gunoi de pe domeniul public vor trebui golite zilnic şi ori de câte ori este nevoie, iar în perioada martie-octombrie vor fi spălate o dată pe săptămână.

Obligaţiile nu se limitează la restaurante şi firme. Persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari din Centrul Istoric vor trebui să colecteze separat deşeurile şi să le depoziteze în saci sau europubele inscripţionate cu tipul de deşeu. De asemenea, acestea trebuie să aibă contract de colectare cu operatorul de salubrizare.

Proiectul prevede că sacii cu deşeuri colectate separat pot fi scoşi la limita proprietăţii doar în intervalul 06:00-09:00, pentru a fi preluaţi de operator.

Noul regulament ar urma să înlocuiască HCGMB nr. 247/2018. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor va reveni Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, iar prevederile privind sancţiunile vor intra în vigoare la 10 zile de la aducerea hotărârii la cunoştinţă publică.