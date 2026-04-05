Noi scumpiri ale alimentelor, după Paște. Anunț al patronatului din industria alimentară

Preţurile alimentelor au crescut în acest an cu aproximativ 10% faţă de aceeaşi perioadă din 2025, iar după Paşte vor fi noi majorări, în contextul creşterii costurilor cu energia electrică, gaz şi combustibil, spune Aurel Popescu, preşedintele Federaţiei Patronale Române din Industria Alimentară – Romalimenta, citat de Agerpres.

„Creşterea de 10% în 2026 faţă de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut şi s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a declarat Aurel Popescu pentru Agerpres.

El a acuzat lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităţilor, susținând că „Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial”:

„Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”.

În opinia sa, impactul reducerii accizei la motorină este unul limitat şi volatil, având în vedere că o scădere de 30 de bani poate fi rapid anulată de fluctuaţiile pieţei internaţionale.

În acest context, organizaţia patronală a înaintat mai multe propuneri autorităţilor, precum: extinderea facilităţilor pentru transportatori şi pentru vehiculele sub 7,5 tone utilizate în distribuţia alimentelor, reducerea treptată a accizelor şi a Taxei pe Valoare Adăugată (TVA) pentru a compensa costurile suplimentare şi acces la gaze la preţuri competitive pentru industria alimentară.

„Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente”

Preşedintele Romalimenta a subliniat că industria alimentară poate asigura necesarul de produse pentru piaţă: „Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce. Oricum, noi producem produsele pe care le solicită populaţia, indiferent de costurile care sunt, dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”.

În ceea ce priveşte zona de morărit şi panificaţie, Popescu a menţionat că efectele creşterilor de preţuri sunt deja vizibile în consum, unde s-a înregistrat o scădere a consumului de 3,5- 4%.

El a spus că pentru perioada Paștelui patiserii estimează o cantitate uşor mai mică de cozonaci și pască, faţă de cea din perioada sărbătorilor de iarnă.

„Mergem pe cantitatea solicitată de către marile magazine şi de către populaţie, care însumează circa 7 milioane de cozonaci, mai puţin decât la Crăciun, pentru că de Crăciun şi de Anul Nou au fost mai multe sărbători, iar cererea a fost un pic mai mare, dar menţinem preţul pe care l-am avut în perioada sărbătorilor de iarnă şi nu modificăm nimic. Modificările vor fi, eventual, după trecerea sărbătorilor pascale. În momentul de faţă, avem deja o creştere a costurilor de 6,5%. Vedem după sărbători care mai sunt influenţele, le adunăm şi o să luăm decizia, fiecare antreprenor când consideră că nu mai poate rezista”, a afirmat Aurel Popescu.

Industria alimentară din România este unul dintre cei mai mari angajatori din economie, cu aproximativ 200.000 de salariați și o cifră de afaceri de peste 30 de miliarde de euro.

Romalimenta reprezintă majoritatea asociațiilor și patronatelor din industria alimentară și a băuturilor, alături de companii procesatoare românești și străine.