Noi scumpiri în benzinăriile din România. Cât costă astăzi motorina și benzina

Benzina și motorina s-au scumpit, miercuri, în toate marile lanțuri de distribuție, scrie Economica.net.

Marți, după mai multe zile de ieftiniri, OMV Petrom a majorat cu 15 bani pe litru prețul benzinei și cu 20 de bani pe litru prețul motorinei. Miercuri, prețurile la benzină și motorină au crescut și în celelalte mari lanțuri de distribuție din România.

Rompetrol a crescut cu 10 bani pe litru prețul benzinei, iar MOL, Petrom, Lukoil și SOCAR au majorat prețul cu 15 bani pe litru.

Prețul motorinei a fost majorat cu 20 de bani pe litru în rețelele Rompetrol, OMV Petrom, MOL și SOCAR, în timp ce în benzinăriile Lukoil motorina s-a scumpit cu 15 bani pe litru.

Prețurile la motorină în 12 august, în București

OMV: 10,73 lei

Lukoil: 10,78 lei

Petrom: 10,67 lei

Rompetrol: 10,73 lei

MOL: 10,73 lei

SOCAR: 10,69 lei

Prețurile la benzină în 12 august, în București

OMV: 9,57 lei

Lukoil: 9,57 lei

Petrom: 9,51 lei

Rompetrol: 9,42 lei

MOL: 9,57 lei

SOCAR: 9,54 lei

Președintele Nicușor Dan a promulgat marți legea privind declararea situaţiei de criză pe piaţa produselor petroliere, care vizează, printre altele, reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosului comercial.