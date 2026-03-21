Noi scumpiri la carburanți peste noapte. Benzină a sărit de 9 lei pe litru

Carburanţii s-au scumpit în această noapte, pentru a 5-a zi consecutiv, benzina standard sărind de 9 lei/l în toate staţiile din Capitală, cu excepţia celor Socar, iar motorina standard îndreptându-se la rândul său accelerat către pragul de 10 lei/l, depăşit deja de cea premium, relatează News.ro

Liderul pieţei, OMV Petrom, a majorat acum preţul diesel-ului cu 15 bani/l, iar pe cel al benzinei cu 10 bani/l atât în staţiile Petrom, cât şi în cele OMV, scumpirile din ultima săptămână ajungând lastfel a 80, respectiv 58 bani/l, relevă datele analizate de Profit.ro.

Motorina standard se apropie de 10lei/l

În urma majorării din această noapte, motorina standard costă 9,72-9,75 lei/l în staţiile Petrom şi 9,88 lei/l în cele OMV, iar benzina standard 9,04-9,06 lei/l în staţiile Petrom şi 9,17 lei/l în cele OMV.

Sâmbătă dimineaţă se mai poate cumpăra benzină standard mai ieftină de 9 lei/l doar în staţiile Socar, preţurile din staţiile Lukoil, MOL, Rompetrol, Petrom şi OMV fiind superioare acestui prag. De altfel, cei mai ieftini carburanţi din Bucureşti mai pot fi găsiţi în cele 3 staţii Socar, după care în cele ale liderului pieţei, Petrom.

În staţiile Lukoil, care de obicei erau cele mai ieftine, în urma scumpirii agresive de joi seară a motorinei cu 35 de bani şi benzinei cu 14 bani, carburanţii sunt mai scumpi decât în staţiile Petrom.

Iar compania deţinută de gigantul rus a efectuat în ultimele zile scumpiri în avans cu câteva ore faţă de liderul pieţei, care le operează de obicei la miezul nopţii, notează Profit.ro.

Scumpiri la carburanți de la zi la zi

De la începutul acestei săptămâni, motorina s-a scumpit în staţiile liderului pieţei cu 80 de bani, de la 8,92-8,96 lei/l la 9,72-9,75 lei/l, iar benzina cu 58 de bani, de la 8,46-8,51 lei/l la 9,04-9,06 lei/l.

De la începutul războiului din Iran, motorina standard s-a scumpit cu 1,48 lei/l sau 17,95% în staţiile Petrom şi cu aproximativ 1,50 lei/l sau 18% în staţiile premium OMV.