Noi șefi la filialele PNL din București. Unul dintre ei a fost în staff-ul de campanie al lui Mircea Geoană

Conducerea PNL a decis astăzi noii șefi ai filialelor din București, lideri abia intrați în partid fiind instalați la conducerea sectoarelor.

Astfel, Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu vor conduce fialiale PNL de la sectoarele 3, respectiv 4, au declarat surse din PNL pentru HotNews. Cei doi, care sunt în echipa guvernamentală a lui Ilie Bolojan ca ministru al Fondurilor Europene și vicepremier, au intrat în PNL de mai puțin de trei luni.

La șefia PNL Sector 2 a fost promovată Sanda Nicola, fostă jurnalistă. Sanda Nicola a fost în staff-ul de campanie la prezidențiale al lui Mircea Geoană.

La sectorul 5 a fost instalat Adrei Badiu, care este consilier general.

„Este un semnal dat de PNL de deschidere către electoratul din capitală, este semnalul că PNL este un partid deschis, care primește oameni noi. Colegii vor face echipă cu oameni experimentați din aceste organizații și sper că, așa cum au dovedit-o de-a lungul anilor, vor fi un câștig pentru PNL și în față electoratului”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan, la finalul ședinței conducerii partidului.