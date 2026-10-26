Noi taxe din 2027? Reacția unei antreprenoare din România: „Astăzi este sărbătoare și îmi propusesem să scriu ceva constructiv. Apoi am deschis televizorul”
O antreprenoare din România a reacționat luni, într-o postare pe Facebook, la posibilitatea unor noi creșteri de taxe și impozite în 2027, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lăsat de înțeles că nu exclude noi majorări.
„O economie nu poate fi consolidată consumându-i permanent resursele de dezvoltare”, spune antreprenoarea care este și doctor în economie.