Noi taxe din 2027? Reacția unei antreprenoare din România: „Astăzi este sărbătoare și îmi propusesem să scriu ceva constructiv. Apoi am deschis televizorul”

O antreprenoare din România a reacționat luni, într-o postare pe Facebook, la posibilitatea unor noi creșteri de taxe și impozite în 2027, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a lăsat de înțeles că nu exclude noi majorări.

„O economie nu poate fi consolidată consumându-i permanent resursele de dezvoltare”, spune antreprenoarea care este și doctor în economie.

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