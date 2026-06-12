Noi vești de la ANM: Prognoza pe 4 săptămâni aduce temperaturi neobișnuite până la jumătatea lunii iulie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă estimare meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă până la jumătatea lunii iulie.

Meteorologii anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale în majoritatea regiunilor și un deficit general de precipitații în perioada 15 iunie – 13 iulie.

Cum va fi vremea în săptămâna 15-22 iunie

Valorile termice vor fi uşor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice şi centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în zonele montane.

Cum va fi vremea în săptămâna 22-29 iunie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a ţării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice.

Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă spre deficit în majoritatea regiunilor, dar mai ales în cele vestice şi nord-vestice.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 iunie – 6 iulie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale în sud-estul teritoriului, iar în rest se vor situa uşor peste cele specifice pentru această perioadă.

Regimul pluviometric va fi uşor deficitar în regiunile sud-vestice, iar în rest se va situa în jurul celui normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 6-13 iulie

Mediile valorilor termice se vor situa uşor peste cele specifice pentru această săptămână în jumătatea vestică a ţării, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantităţile de precipitaţii vor fi în general deficitare în jumătatea de vest a teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată, potrivit ANM. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului şi a cantităţilor de precipitaţii faţă de media perioadei 2006-2025.

Sursa foto: Dreamstime.com