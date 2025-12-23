Noii miniștri ai Apărării și Economiei depun astăzi jurământul în fața președintelui. Vor merge apoi la Guvern

Radu Miruță și Irineu Darău sunt astăzi, la ora 15.00, investiți oficial în funcțiile de ministru al Apărării și al Economiei.

Cei doi miniștri USR vor participa, de la ora 18.00, și la ședința de Guvern, unde este așteptată să fie adoptată Ordonanța-trenuleț.

Radu Miruță preia astfel oficial portofoliul de la Apărare, după ce a fost, din iunie 2025, ministru al Economiei. El a fost propus de partid pentru această funcție, după demisia lui Ionuț Moșteanu, în urma dezvăluirilor Libertatea privind studiile sale. Miruță a spus atunci că se simte onorat pentru nominalizare.

Irineu Darău, noul ministru al Economiei

Irineu Darău a fost propunerea USR pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, în locul lui Miruță.

Potrivit USR, el are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic.

Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură. Din 2020, este senator de Brașov, a mai transmis USR.

„Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.