Noile controale de la frontierele UE: Câte persoane nu au fost lăsate să intre din octombrie și până acum

Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES) la aeroportul din Nuremberg. Foto: Ardan Fuessmann / imago stock&people / Profimedia

Peste 27.000 de persoane au fost refuzate când au vrut să intre în Uniunea Europeană, dintre care 700 reprezentau o amenințare la adresa securității, cifra reprezentând totalul de la introducerea treptată, din octombrie, a noului sistem de controale la frontierele UE, a anunțat vineri Comisia Europeană, citată de France Presse.

„De la introducerea sa, au fost înregistrate peste 52 de milioane de intrări și ieșiri, cu peste 27.000 de refuzuri de intrare”, a precizat Comisia, care salută punerea în funcțiune completă vineri a acestui nou sistem de intrare-ieșire (EES) în UE.

Noul sistem digital de frontieră al UE, care necesită amprente digitale și fotografii pe lângă scanarea pașaportului, a devenit operațional începând de vineri, 10 aprilie și în România.

Datorită acestor noi controale automatizate la frontieră, „înregistrarea unui călător durează în medie doar 70 de secunde, ceea ce reprezintă un timp foarte scurt”, a afirmat, Comisia.

Înlocuind ștampilele manuale, acest nou sistem permite înregistrarea datelor de contact și a datelor biometrice ale călătorilor în cauză, precum și a datelor de intrare și ieșire, pentru a urmări depășirile de ședere și refuzurile de intrare.

Acesta se aplică persoanelor din țări terțe, adică celor care nu au cetățenia uneia dintre cele 27 de țări ale UE sau a Islandei, Liechtensteinului, Norvegiei sau Elveției. De asemenea, se aplică în cazul șederilor de scurtă durată, de maximum 90 de zile.

Sistemul combină înregistrarea online și chioșcul digital de preînregistrare în regim self-service, înainte de trecerea prin controlul poliției.

Conform Comisiei, acest nou sistem ar trebui să modernizeze și să accelereze controalele, să prevină imigrația ilegală și să consolideze securitatea în UE.

La începutul anului, sectorul aerian a criticat întârzierile în implementarea noului sistem.

„La acest moment, sistemul este implementat la toate punctele de trecere a frontierelor externe ale UE, iar Comisia rămâne în strânsă legătură cu statele membre în ceea ce privește punerea sa în aplicare”, a afirmat vineri executivul european.