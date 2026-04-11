Noile troleibuze din București sunt dotate cu alcooltest. Nu pornesc dacă şoferul a băut, spune STB

Noile troleibuze electrice chineze Yutong U12, puse recent în circulație în București, sunt dotate cu tehnologie de ultimă generație, anunță sâmbătă Societatea de Transport București. Printre cele mai importante dotări se numără un sistem de tip etilotest.

„Noile troleibuze Yutong U12 vin cu tehnologie de ultimă generație – vehiculul pornește doar dacă șoferul trece testul de alcool”, a transmis sâmbătă STB, într-o informare pe pagina de Facebook.

Bucureștenii au la dispoziție, de câteva zile, noile troleibuze Yutong U12 – cea mai recentă generație de vehicule electrice din flota STB. Cele 22 de troleibuze sunt deja în circulație pe liniile 86, 93 și 97.

Potrivit STB, la începutul turei, șoferii STB trebuie să sufle într-un alcooltest integrat în sistem, iar vehiculul pornește doar dacă rezultatul este negativ.

„Aceste troleibuze sunt echipate cu un sistem de tip alcohol interlock. Pe scurt, funcționează ca un alcooltest: înainte de plecare, șoferul trebuie să sufle într-un dispozitiv, iar vehiculul pornește doar dacă testul este negativ. Este o tehnologie utilizată deja la nivel european pentru a reduce riscurile și a crește siguranța în transportul public”, potrivit STB.

Ce alte dotări mai au noile troleibuze

Yutong U12 oferă aer condiționat, prize USB (tip A și C), afișaje digitale moderne, podea coborâtă cu rampă pentru acces facil și un interior luminos, cu finisaje moderne, potrivit STB.

De asemenea, ele pot circula 20 km autonom, fără conectare la rețeaua electrică.

„Datorită autonomiei de minimum 20 km pe baterie, troleibuzul poate continua deplasarea chiar și în cazul unor lucrări sau întreruperi ale rețelei de contact. Călătorii confortabile și predictibile – exact ce ne dorim cu toții!”, a precizat STB.