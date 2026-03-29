FOTO. Cum arată noile troleibuze din China care vor circula de luni prin București. Au un avantaj față de tramvaiele deja existente

Noile troleibuze Yutong U12, cu autonomie 100%, vor circula de luni pe liniile 86, 93 și 97, anunță Primăria Capitalei.

Noile tramvaie transportă 93 de pasageri simultan, și pot circula minimum 20 km fără alimentare la rețeaua electrică.

Primăria anunță și modificări în programul mijloacelor de transport în comun începând de luni.

Liniile navetă 685 (Baicului – Traian) și 686 (Cartier Pajura – Clăbucet) se suspendă.

Linia 86 va funcţiona pe un traseu modificat, ȋntre „Cartier Pajura” şi „Baicului”.

Linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu” la „Arena Națională”, funcționând practic ȋntre terminalele „Arena Naţională” şi „Gara de Nord”.

Pot circula 20 km autonom, fără conectare la rețeaua electrică

Linia 86

Cele mai multe troleibuze noi (13 la număr) au fost ntroduse pe linia 86 pentru că, fiind cu autonomie, vor putea circula pe porțiuni de drum pe unde nu se pot conecta la rețeaua de curent. Acolo au loc lucrări la magistrala 6 de metrou si la modernizarea infrastructurii de tramvai.

Traseul liniei 86 va arăta astfel:

– pe sensul spre „Baicului”: „Cartier Pajura”, Str. Dridu, Str. Pajurei, Bd. Bucureştii Noi, Calea Griviţei, Str. Carpaţi, Str. Mirceşti, Str. Caransebeş, Calea Griviţei, Str. Gheorghe Polizu, Str. Occidentului, Str. General Gheorghe Manu, Bd. Lascăr Catargiu, Bd. Dacia, Str. Traian, Piaţa Foișorul de Foc, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Bd. Pache Protopopescu, Şos. Mihai Bravu, Bd. Ferdinand I, Bd. Gării Obor, „Baicului”;

– pe sensul spre „Cartier Pajura”: „Baicului”, Bd. Gării Obor, Bd. Ferdinand I, Şos. Mihai Bravu, Bd. Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Piaţa Foişorul de Foc, Str. Traian, Bd. Dacia, Bd. Lascăr Catargiu, Str. General Gheorghe Manu, Str. Occidentului, Str. Gheorghe Polizu, Calea Griviţei, Str. Clăbucet, Bd. Ion Mihalache, Str. Aviator Popişteanu, Str. Soveja, Calea Griviţei, Bd. Bucureştii Noi, Str. Pajurei, Str. Dridu, „Cartier Pajura”.

Linia 85

Tot de lunu, linia 85 va fi prelungită de la stația „Aura Buzescu”, la „Arena Națională”.

Legătura între „Arena Națională”, Strada Vatra Luminoasă și Piața Romană/ Calea Griviței poate fi realizată prin transbordare la Școala Iancului, din troleibuzele liniilor 85 sau 90 în cele ale liniei 97.

foto: STB