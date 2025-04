Nomazi digitali cu copilul după ei: au renunțat la Cluj și s-au mutat pe plajele din Spania. Vara colindă lumea.

În 2020, la final de pandemie, Corina și Andrei Țigănaș, alături de fiica lor Maria, au renunțat la apartamentul din Cluj în care locuiau, au lăsat în urmă ambuteiajele și agitație urbană și au decis ca, pentru o vreme, să-și înceapă zilele cu nisip sub tălpi, pe plajele însorite ale unor sate sau orașe mici din Spania.

Pornită ca un „experiment”, mutarea lor s‑a transformat într‑un stil de viață nomad: stau câteva luni într-un loc, apoi se mută, pentru noi experiențe. Verile le petrec în țări diferite (până acum, Franța și Maroc, urmează Lituania, Letonia, Estonia și Finlanda). Pentru că amândoi lucrează online, iar pandemia le-a demonstrat că pot fi eficienți și în afara biroului, „serviciul” se mută odată cu ei.

Corina are o agenție de PR și marketing, Andrei e specialist în dicție și oratorie. În interviul de față, Corina povestește cum i-a ajutat faptul că au schimbat orele pierdute în trafic pe timp câștigat în familie, cum crește fetița lor în comunități diferite și de ce familia ei nu se teme să schimbe atât de des locul numit „acasă”.

Totul Despre Mame: Cum v-a venit ideea emigrării și ce a stat în spatele ei? Vă lipsea ceva în țară? Vă enerva ceva atât de tare încât să plecați?

Corina Brândușan Țigănaș: A venit destul de spontan, spre final de pandemie. După ce am stat închiși în casă în 2020, am lucrat apoi de acasă și am simțit nevoia să explorăm, să călătorim, să ne luăm libertatea înapoi. Ne enervau multe lucruri în țară, dar nu ele ne-au făcut să plecăm. Aglomerația ne enerva destul de tare, statul în trafic ore întregi (deși lucram de acasă, tot ajungeam să stăm în trafic), poluarea, plus lipsa infrastructurii. Dar ne-am gândit cum am putea profita de faptul că lucrăm online și că pandemia ne-a arătat că putem fi eficienți și fără să stăm toți în același birou.

Și-atunci ne-am imaginat ce-ar fi să ne mutăm într-un oraș mai mic, ca să nu mai petrecem mult timp în trafic și să avem spațiu mai mult. Dar dacă tot plecăm din orașul nostru, ce-ar fi dacă am avea și marea aproape, și o vreme bună mai mult timp din an? Și așa, încet-încet, a venit ideea să plecăm în Spania, la malul mării. Nu am fugit de ceva, ci am plecat spre altceva.

Citește continuarea interviului AICI.