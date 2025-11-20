Sari direct la conținut
Nor de praf saharian deasupra României, în weekend. ANM, precizări despre zonele vizate

Praf saharian pe masini Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

O masă de aer încărcată cu particule de praf de origine saharian va ajunge în zona României, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM), joi, printr-un comunicat de presă.

„În perioada 21 – 23 noiembrie, circulația aerului se va realiza din sector sud-vestic, astfel că va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer încărcată cu particule de praf de origine sahariană către partea sud-estică și central-sud-estică a Europei și implicit deasupra României”, au declarat meteorologii.

ANM a mai precizat că „depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest și nord, apoi îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua”.

