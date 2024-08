Norvegia: Fiul prințesei moștenitoare recunoaște că și-a agresat prietena/ Cocaină și „probleme psihice”

Fiul cel mare al prințesei moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, arestat la începutul lunii august, a recunoscut că și-a agresat prietena, într-o declarație făcută publică miercuri de postul de presă norvegian NRK.

Marius Borg Høiby, în vârstă de 27 de ani, a fost arestat la Oslo duminică, 4 august, după o altercație nocturnă într-un apartament din capitala norvegiană.

El este acuzat că a provocat vătămări corporale și daune unei femei cu care avea o relație. Aceasta a primit îngrijiri medicale, dar nu a fost spitalizată, potrivit avocatului ei, citat de AFP.

În acel weekend, „s-a întâmplat ceva ce nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Am comis vătămări corporale și am distrus obiecte într-un apartament, sub influența alcoolului și a cocainei, după o ceartă”, a scris el la postul public.

Tânărul a mărturisit că suferă de „probleme psihice” și că a „luptat mult timp cu dependența de droguri”, pentru care a fost deja tratat. El vrea acum să reia acest tratament.

„Consumul de droguri și diagnosticele mele nu scuză ceea ce s-a întâmplat în apartament”, a adăugat fiul lui Mette-Marit. „Vreau să fiu responsabil pentru ceea ce am făcut și mă voi explica sincer poliției”.

Potrivit unei biografii neoficiale, mama lui Høiby a avut o tinerețe tulbure în mediul casnic, unde a consumat hașiș și ecstasy, înainte de a duce o viață mai calmă alături de moștenitorul coroanei, prințul Haakon. Ea s-a născut dintr-un tată alcoolic.

Marius Borg Høiby pledează vinovat și se declară pregătit să își ispășească pedeapsa, a declarat avocatul său, Øyvind Bratlien, pentru postul de televiziune norvegian TV2.

Casa Regală a refuzat să comenteze pentru moment.

Marius Borg Høiby s-a născut în 1997 în urma unei scurte relații cu Mette-Marit. El nu are niciun titlu regal și, prin urmare, niciun rol public oficial.